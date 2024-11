Bewohner können sich retten Dachstuhlbrand in Duchroth macht Haus unbewohnbar 12.11.2024, 16:49 Uhr

i In der Ringstraße in Duchroth wurde am Dienstagvormittag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses durch einen Brand schwer beschädigt. Drei Hausbewohner konnten sich vor Ankunft der Feuerwehr aus dem Gebäude retten und erlitten leichte Rauchvergiftungen. Rouven Ginz

Das Haus in der Duchrother Ringstraße ist nach dem Dachstuhlbrand vorerst unbewohnbar und der Schaden hoch, aber die drei Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Was das Feuer ausgelöst hat, sollen nun Brandermittler herausfinden.

In der Ringstraße in Duchroth ist am Dienstagvormittag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses durch einen Brand schwer beschädigt worden. Drei Hausbewohner im Alter von 47, 73 und 75 Jahren konnten sich vor Ankunft der Feuerwehr aus dem Gebäude retten und erlitten leichte Rauchvergiftungen, wie die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim und die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilten.

