Beim 69. Lauterecker Heimatfest herrschte wieder Ausnahmezustand – jedoch im allerbesten Sinne. Vier Tage lang wurde gefeiert, getanzt, gegessen, getrunken und gequatscht, als gäbe es kein Morgen – genau so muss Kerwe sein. Der Auftakt fand am Freitag mit einer Ehrung im Veldenzschloss statt. Sieben Personen aus dem Jahrgang 1975, die in diesem Jahr 50 wurden, wurden geehrt. Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis übernahm dies persönlich – mit netten Worten, einem Lächeln und vielleicht dem Gedanken: „Huch, bald bin ich auch dran.“ Anschließend ging es direkt ins Festzelt, wo die Tanzgruppen vom Heimat- und Kulturverein die Bühne zum Beben brachten. Nachdem die Stadtbürgermeisterin dann auch noch das Fass angestochen hatte, war klar, jetzt wird es feucht-fröhlich. Die Band Blown Fuse lieferte den passenden Sound dazu: laut, mitreißend und so tanzbar, dass selbst die Bierbänke wackelten.

i Zum Heimatfest gehört traditionell auch die Ehrung der 50-Jährigen. Diesmal waren das (von links) Anette Juhl, Christian Leber, Sandra Mack, Stefanie Schwed, Claudio Bazzato, Tanja Döhnert und Markus Bernhard mit Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis (Mitte) und dem Beigeordneten Karl-Josef Hammes (rechts). Andrea Brand

Am Samstag wurde es musikalisch noch eine Nummer wilder. Die Band Fused verwandelte das Zelt in eine Rockhöhle. Gitarren auf Anschlag, Energie auf Maximum. Wer da noch still saß, hatte entweder versehentlich den Pausenmodus aktiviert oder war damit beschäftigt, sein Bier vor Begeisterung nicht zu verschütten. Die Stimmung war so gut, dass man glatt vergessen konnte, dass am nächsten Morgen ein Gottesdienst angesagt war.

Der Sonntag begann dann etwas ruhiger – zumindest für ein paar Stunden. Auf dem Veldenzplatz fand der Gottesdienst statt, begleitet vom Musikverein TV Rehborn. Die Kerweredd war wie gewohnt ein Mix aus frech, ehrlich und „Hat sie das wirklich gesagt?“ Genau so, wie man es liebt. Ab 14 Uhr rollte dann der große Umzug durch die Stadt, und der hatte es in sich. 26 Gruppen, jede mit ihrer eigenen Idee, sorgten für ein buntes, kreatives Spektakel. Straußjugenden, Tanzgruppen, Musikzüge aus Ingelheim, Steinwenden und Bann, schräge Kostüme, liebevoll gestaltete Wagen. Von traditionell bis total verrückt war alles dabei. Da wippte selbst der letzte Zuschauer am Straßenrand mit. Auch die Feuerwehr Lauterecken war mit einem selbst gebauten Wagen am Start. Hier wird nicht nur gelöscht, sondern auch gefeiert.

i Nach dem Festumzug am Sonntagmittag platzte das Zelt fast aus den Nähten. Andrea Brand

Ein besonderer Dank gilt der Polizei und dem Ordnungsamt für ihre ruhige, aufmerksame Präsenz. Stets im Hintergrund, aber immer zur Stelle, wenn es darauf ankam. Kulinarisch war das Heimatfest wie immer ein Volltreffer. Bratwurst, Pommes, Pizza, Zuckerwatte. Alles, was das Herz und der Magen begehren. Die Kinder vergnügten sich auf den Fahrgeschäften, während die Großen bei einem kühlen Getränk die Sonne und die Gespräche genossen. Im Anschluss ging es weiter mit Musik. Erst die Fanfarenzüge, dann die Peifedeggel, die den Sonntag mit ihrem ganz eigenen Sound ausklingen ließen. Da wurde nochmal geschunkelt, getanzt und mitgesungen, bis die Stimme kratzte und die Füße weh taten.

Am Montag war dann der gemütliche Ausklang. Frühschoppen, Dämmerschoppen, ganz entspannt. Die Band Sergeant sorgte nochmal für Stimmung, und als am Abend das Feuerwerk den Himmel bunt erstrahlen ließ, war klar: Lauterecken kann feiern. Veranstaltet wurde das Heimatfest von der Stadt Lauterecken in Zusammenarbeit mit Schütz Sound & Light unter der Leitung von Thomas Schütz. Organisation, Technik und Ablauf griffen reibungslos ineinander – ein Gesamtpaket, das für ein rundum gelungenes Fest sorgte.