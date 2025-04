Da brennt der Baum: Feuerwehr löscht in Hahnenbach

Kurzen Prozess machten die Feuerwehren aus Hahenbach und Hennweiler am Samstagmittag mit einem brennenden Baum. Er war rasch gelöscht und ein Übergreifen auf das umliegende Wohnhaus konnte verhindert werden.

Ein rasches Eingreifen der Feuerwehr hat am Samstagmittag einen möglichen Gebäudeschaden in der Hahnenbacherstraße verhindert. Kurz vor 13 Uhr wurden die Feuerwehren aus Hahnenbach und Hennweiler unter der Leitung von Sven Schäfer zu einem Baumbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Baum in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebäude.

Durch das schnelle und gezielte Löschen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindert werden. Die Hennweilerer Straße musste während des Einsatzes kurzfristig gesperrt werden. Auch der Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizei aus Kirn waren vor Ort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Zur Brandursache konnten bislang keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen laufen. Dank des professionellen Einsatzes der Feuerwehr blieb es bei einem glimpflichen Ausgang.