Einmal mehr bot die historische Burgruine die stimmungsvolle Kulisse für ein Rock- und Metal-Konzert der Extra-Klasse. Drei renommierte Coverbands garantierten den Fans ein unvergessliches Live-Erlebnis und brachten die Burg buchstäblich zum Beben.

Zum bereits fünften Mal hatte der Carneval- und Musikverein Neu-Bamberg zum „Rock auf der Burg“ eingeladen, zu dem auch dieses Jahr zahlreiche Freunde der harten und metallischen Rhythmen erschienen waren. Sie erlebten knackige Riffs, eine energiegeladene Performance und pure Leidenschaft. Dafür garantierte Acid Burial, unter Kennern als die „Abrissbirne aus Rheinhessen“ bekannt. Geboren aus einer Schnapsidee im Chemieunterricht der 10. Klasse an einem Alzeyer Gymnasiums, ist Acid Burial mittlerweile zu einer renommierten Band avanciert, die auf der Burg mit Coversongs aus dem Post-Punk, Hardrock und Metal und ihrer energiegeladenen Performance aus schnellen Gitarrenläufen, kraftvollem Bass und harten Drums begeisterte.

Rockklassiker und Power Metal

Hits wie „Breakin the law“ von Judas Priest, „The four horsemen“ von Metallica oder das rasante „Ballroom Blitz“ der Gruppe Sweet rissen das Publikum immer wieder mit. Überzeugen konnte die Band gleichermaßen mit hartem Punk wie mit Rockklassikern wie „Whole Lotta Love“ von Led Zepplin. Drummer Lars Arnold, der beim örtlichen Musikverein ebenfalls am Schlagzeug sitzt, stellte beim „War pigs“ von Black Sabbath auch seine stimmlichen Qualitäten unter Beweis.

Ringos Plasmabar brachte beim zweiten Gig des Abends harten Old School Metal, Power Metal und Metalcore auf die Bühne. Neben Hits von Iron Maiden überzeugten die Bandmitglieder etwa mit dem kraftvollen „Hunting high and low“ der Schwermetaller von Stratovarius und präsentierten mit „Dying in your arms“ der britischen Formation Trivium harten Metal Core vom Feinsten. Bei ihrem Auftritt unterstrich die Band, warum sie in Rheinhessen mit ihrer herausragenden Bühnenpräsenz längst Kultstatus genießt. So konnte das Publikum den Bandnamen Ringos Plasmabar durchaus wörtlich verstehen, denn an einer auf der Bühne aufgebauten Bar servierten die Musiker durstigen Zuhörern während des Auftrittes coole Drinks.

Authentischer Sound

Mit sattem Sound, packenden Riffs und purer Metalleidenschaft brachten die Band die Burg ebenso zum Beben wie die Protagonisten der Groundville Bastards, die als krönenden Abschluss des Abends unvergessene Heavy Metal-Songs von Formationen wie Metallica, Judas Priest, Black Sabbath und Motörhead zum Leben erweckten. Seit ihrem ersten Auftritt 2022 sind die vier Vollblutmusiker beim „Rock auf der Burg“ nicht mehr wegzudenken. Auch diesmal enttäuschte die Band nicht und brachte ihre treuen Fans mit Old School Heavy Metal in seiner reinsten Form zum Schwärmen. Mit Klassikern wie „The Trooper“ von Iron Maiden sorgte die Band mit ihrer Power, authentischem Sound und der musikalischen Botschaft „Death to all but Metal“ für eine Show, die wirklich niemanden mehr stillstehen ließ.