Kultspiel erreicht VG Cornhole-Teams aus Lalo-Stromberg kämpfen um Pokale

i Björn Gerteis (2. von links), Michael Cyfka (4. von links) und Stefan Wopen (5. von links), zeichneten die ersten vier Teams des Cornhole-Cups der VG mit Pokalen, Medaillen und Urkunden aus. Dieter Ackermann

Es war ein Sportereignis, das seinem Motto: „Dein Dorf, Dein Team, Dein Pokal“ mit viel Spannung und allerbester Unterhaltung gerecht wurde: Beim ersten Cornhole-Tuernier der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg ging es fröhlich zu.

Als das Sportereignis des Jahres in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg entpuppte sich das erste VG-Cornhole-Turnier um den Cornhole-Cup in der Kronenberghalle Bretzenheim. Sechs Stunden lang sorgten 34 Zweierteams in 119 Spielen unter dem Motto: „Dein Dorf, Dein Team, Dein Pokal“ für tollen Sport, viel Spannung, allerbeste Unterhaltung, ein fröhliches Miteinander und machten das Wurfspiel, das in den USA Kultstatus hat, bekannt.







