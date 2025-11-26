Cornhole-Teams aus Lalo-Stromberg kämpfen um Pokale

Es war ein Sportereignis, das seinem Motto: „Dein Dorf, Dein Team, Dein Pokal“ mit viel Spannung und allerbester Unterhaltung gerecht wurde: Beim ersten Cornhole-Tuernier der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg ging es fröhlich zu.
Lesezeit 1 Minute
Als das Sportereignis des Jahres in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg entpuppte sich das erste VG-Cornhole-Turnier um den Cornhole-Cup in der Kronenberghalle Bretzenheim. Sechs Stunden lang sorgten 34 Zweierteams in 119 Spielen unter dem Motto: „Dein Dorf, Dein Team, Dein Pokal“ für tollen Sport, viel Spannung, allerbeste Unterhaltung, ein fröhliches Miteinander und machten das Wurfspiel, das in den USA Kultstatus hat, bekannt.