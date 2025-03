Ein Spiel mit einfachen Regeln, aber anspruchsvoller Technik: Die Teams der Cornstars Schweppenhausen treten in der Cornhole Bundesliga an.

Da Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, ist diese bei den Männern der Cornstars um Björn Gerteis und Stefan Wopen des TuS 09 Schweppenhausen schon seit Wochen besonders ausgeprägt, denn beide Teams spielen in der Cornhole Bundesliga Staffel West 3 der Deutschen Cornhole-Organistaion (DCO), die am Samstag, 26. April, mit der Hinrunde in Pellingen startet. Das Training der Cornstars Schweppenhausen in der Schlossgartenhalle wird mehr und mehr intensiviert und erstreckt sich oft über einen Zeitraum von bis zu vier Stunden. „Wir freuen uns riesig“, so Gerteis und Wopen. Beide bekräftigten, dass da ganz viel Spaß dabei ist und auch immer wieder befreundete Spieler aus Ingelheim dabei sind, wobei die Geselligkeit nicht zu kurz kommt.

Der aus den USA herübergeschwappte Präzisionssport, hat überall in Europa und auch in Deutschland großen Zuspruch, mit steigender Tendenz gefunden. Das faszinierende dabei ist, es ist ein Spiel mit einfachen Regeln, aber einer anspruchsvollen Technik. Denn bei dem beliebten Wurfspiel, bei dem zwei Teams oder Spieler gegeneinander antreten, müssen sie abwechselnd kleine Stoffsäckchen werfen, die mit Mais gefüllt sind (daher der Name Cornhole). Diese müssen im Loch eines leicht schrägen Holzbrettes landen, das in acht bis zehn Meter Entfernung steht. Für jedes Säckchen, das auf dem Brett liegen bleibt, gibt es einen Punkt. Trifft man das Loch, erhält man drei Punkte. Spannend wird es dann, wenn es gelingt, die Säckchen des Gegners vom Brett zu stoßen und dessen Punkte damit zu nichte zu machen. Hier treffen Taktik und Präzision auf Teamgeist und Geselligkeit. Cornhole verbindet Generationen und sorgt bis zum letzten Wurf für viel Spannung. Eine echte Gemeinschaft, die für jeden offen ist. In der Hinrunde beim SV Pellingen treten der TC Cornhole Konz I und II, SV Pellingen I und II und die Cornstars des TuS 09 I und II gegeneinander an. Gespielt werden vier Einzel und zwei Doppel.