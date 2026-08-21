Johanniskerb in Bad Sobernheim Corazolla: Schlagzeilen machen keinen guten Eindruck Silke Jungbluth-Sepp 21.08.2026, 08:00 Uhr

i Die Stadt hatte die Kirmesorganisation dieses Jahr an Festwirt Justin Braun (Mitte) abgegeben. Stadtchef Roland Ruegenberg (links) und CDU-Fraktionschef Dominique Corazolla waren im Mai über diese Lösung erleichtert. Dass die Band Sturmfrei ihre Gage nicht bekommen hat, kritisiert Corazolla nun. Bernd Hey. Bernd Hey.

Es war nicht selbstverständlich, dass die Sobernheimer Kirmes stattfinden konnte. Letztlich klappte es nur dank des Engagements einiger Ratsmitglieder, die einen Dienstleister ins Boot holten. Umso größer ist die Enttäuschung über den Gagenstreit.

Dass in diesem Jahr die Bad Sobernheimer Johanniskirmes stattfinden konnte, war ein Kraftakt – und letztlich nur dank des Engagements des Stadtrats und vor allem des CDU-Fraktionschefs Dominique Corazolla möglich. Zuvor hatte Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) die Absage der Kerb in den Raum gestellt, nachdem das Veranstaltungsmanagement der Stadt verwaist war.







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