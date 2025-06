Bei einem Bürgerdialog stellte sich der Bewerber für das Amt des Ortsbürgermeisters, Andy Baumgartner, am Freitag vor über 120 Bürgern am Rathaus vor und nannte seine Beweggründe. Der Mann dürfte vor allem Fußballfans ein Begriff sein. Baumgartner ist erfolgreicher Trainer, derzeit bei der SG Weinsheim.

Nach den Kommunalwahlen vor einem Jahr in Merxheim hat sich das Blatt gewendet, mit neun Sitzen (SPD vier, CDU drei) erhielt die Freie Wähler-Gemeinschaft (FWG) die absolute Mehrheit. Aus gesundheitlichen Gründen gab Egon Eckhardt (SPD) 2025 nach 25 Jahren das Amt ab, die Erste Beigeordnete Iris Buch (FWG) übernahm die Amtsgeschäfte und erntete am Freitag für diesen Riesen-Job Extraapplaus. Jetzt hat der 41-jährige Berufssoldat und Familienvater dreier Kinder, Andy Baumgartner, seinen Hut als Kandidat für die Bürgermeisterwahl am Samstag, 27. Juli, in den Ring geworfen. Moderator beim Bürgerdialog war Bernd Kissel, FWG-Vorsitzender der 100 Mitglieder und Fraktionschef – vor zwei Jahren feierte die FWG 50-Jähriges: „Wir haben uns kontinuierlich weiterentwickelt, um nach 25 Jahren den Ortschef zu präsentieren“.

Glasfaser und Co: Das will er verbessern

Die Vodafone-Anschlüsse im Ort sind tot, der Glasfaserausbau eskaliert, die Homepage sei seit Jahren unterirdisch. 2.000 Euro Einnahmen im Jahr für die komplette Mehrzweckhalle steht die erdrückende Last in Höhe von 300.000 Euro Kosten für die Merxheimer Kita entgegen und die Unzufriedenheit der Eltern sei groß – so klang das Resümee des Abends von Ratsleuten und fragenden Bürgern. Bekanntlich hatte die Kommunalaufsicht den Haushalt 2026 abgelehnt. „Es gibt noch viele weitere Themen und Baustellen, die unter den Nägeln brennen“, sagten Bernd Kissel und Andy Baumgartner und nannten Apotheke und Bauhof. Einzig bei der Firma Jung aus Sien flutscht es beim Straßenausbau, die Männer seien sehr fleißig, lobten die Merxheimer.

Erklärtes Ziel des Bewerbers: „Das Dorf beleben, Merxheim generationsübergreifend, attraktiv und nachhaltig gestalten“. Die FWG steht für Transparenz und einen offenen Dialog mit allen Bürgern. „Es geht nur gemeinsam, fangen wir damit an!“, steht auf dem Wahlflyer ganz oben. Ratsmann Michael Schneider lobte die Offenheit mit aktuellen Bürgerinfos, was mit viel Beifall quittiert wurde.

Kandidat Baumgartner schonungslos offen

Das Vereinsleben mit 20 Vereinen im Ort fördern, der Winchendeller Weiher, die Kita St. Franziskus, die Mehrzweckhalle und das Rathausgelände sowie das Friedhofsareal mit seiner veränderten Trauer- und Bestattungskultur waren die sechs Schwerpunkte des Abends. Sachkundig, realistisch, schonungslos offen, authentisch und gut vorbereitet gab der Kandidat ohne einen Makel ein gutes Bild ab und beantwortete alle Fragen.

Andy Baumgartner assoziiert man seit 2001 in Merxheim als Trainer, Fußballer und Angler, er wünsche sich von Herzen, dass „die Merxheimer mir das Amt zutrauen und ich es im Sinne der Bürger ausübe“, sagte der Hauptfeldwebel für besondere Aufgaben bei der Bundeswehr in Idar-Oberstein. Die Bundeswehr und der Staat fördern das Mandat und kommunales Engagement, um außerhalb der Kaserne präsent zu sein, sagte er.