Nach dem Tod von Michael Simon war es ein schwieriger Neujahrsempfang für die SPD, zumal die Landtagswahl vor der Tür steht. Trotzdem: „Wie wollen das Jahr mit Mut und Vertrauen in die eigene Stärke beginnen“, so Stadtverbandschefin Christina Denker.
Lesezeit 3 Minuten
Ganz im Zeichen der Landtagswahl am 22. März und dem plötzlichen Tod des an Silvester verstorbenen Landtagsabgeordneten und SPD-Kreisvorsitzenden Michael Simon stand der gemeinsame Neujahrsempfang des SPD-Stadt- und Kreisverbandes mit Gastredner Ministerpräsident Alexander Schweitzer.