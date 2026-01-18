Empfang der Kreuznacher SPD 
Claudia Eider will im Wahlkreis 17 jetzt Vollgas geben
Auch beim Neujahrsempfang erinnerten alle Redner an den verstorbenen Michael Simon: (von links) Staatssekretär Denis Alt, Ministerpräsident Schweitzer, Claudia Eider, Markus Below und Christina Denker.
Harald Gebhardt

Nach dem Tod von Michael Simon war es ein schwieriger Neujahrsempfang für die SPD, zumal die Landtagswahl vor der Tür steht. Trotzdem: „Wie wollen das Jahr mit Mut und Vertrauen in die eigene Stärke beginnen“, so Stadtverbandschefin Christina Denker.

Ganz im Zeichen der Landtagswahl am 22. März und dem plötzlichen Tod des an Silvester verstorbenen Landtagsabgeordneten und SPD-Kreisvorsitzenden Michael Simon stand der gemeinsame Neujahrsempfang des SPD-Stadt- und Kreisverbandes mit Gastredner Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

