Porträt zur Landtagswahl 2026
Claudia Eider (SPD): „Wer B sagt, muss auch A sagen“
Claudia Eiders Lieblingsort ist am Hungrigen Wolf. Sie fährt gern im Dunkeln hin, um die Lichter von Bad Kreuznach anzusehen, manchmal auch mit ihrem Mann oder ihrer Tochter.
Cordula Kabasch

Claudia Eider (SPD) ist Molekularbiologin mit einem Hang zu forensischen Thrillern. Zum Lesen kommt sie dieser Tage nicht: Sie will den Wahlkreis 17 gewinnen – wie ihr an Silvester verstorbener Parteikollege Michael Simon bei der Landtagswahl 2021. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Schaufenster des SPD-Büros in der Beinde ist noch mit dem Konterfei des an Silvester verstorbenen Landtagsabgeordneten Michael Simon beklebt. Claudia Eider als seine B-Kandidatin hat aber die Geschäfte längst übernommen – inklusive eines langen Terminkalenders, Sitzungen im Landtag und Wahlkampfauftritten.

