Claudia Eider (SPD) ist Molekularbiologin mit einem Hang zu forensischen Thrillern. Zum Lesen kommt sie dieser Tage nicht: Sie will den Wahlkreis 17 gewinnen – wie ihr an Silvester verstorbener Parteikollege Michael Simon bei der Landtagswahl 2021.
Lesezeit 3 Minuten
Das Schaufenster des SPD-Büros in der Beinde ist noch mit dem Konterfei des an Silvester verstorbenen Landtagsabgeordneten Michael Simon beklebt. Claudia Eider als seine B-Kandidatin hat aber die Geschäfte längst übernommen – inklusive eines langen Terminkalenders, Sitzungen im Landtag und Wahlkampfauftritten.