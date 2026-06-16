Bad Kreuznacher Abgeordnete Claudia Eider hat jetzt auch ein Bett in Mainz Cordula Kabasch 16.06.2026, 16:00 Uhr

i Ein Abschiedsgeschenk eines Pressesprechers: Claudia Eider hat auf ihrem Schreibtisch im Mainzer Abgeordnetenbüro einen Mini-Meister Yoda. Ruhe und Gelassenheit sind nicht nur dessen Charakterzüge, sondern auch etwas, das man im Politikbetrieb gut gebrauchen kann. Cordula Kabasch

Die SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Eider ist eine, die die Ärmel hochkrempelt und strukturiert abarbeitet, was anliegt. Das dauert manchmal bis spätabends, und so ist es nur konsequent, dass die Abgeordnetenbüros mit einem Bett ausgestattet sind.

Auf Claudia Eiders Schreibtisch im Büro des Landtags liegt die Hauspost ordentlich gestapelt. Eine kleine Meister-Yoda-Puppe lehnt an ihrem Telefon. Der Lehrmeister der Jedi aus den Star Wars-Filmen ist ein Geschenk eines früheren Pressesprechers.







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