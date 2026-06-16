Die SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Eider ist eine, die die Ärmel hochkrempelt und strukturiert abarbeitet, was anliegt. Das dauert manchmal bis spätabends, und so ist es nur konsequent, dass die Abgeordnetenbüros mit einem Bett ausgestattet sind.
Lesezeit 3 Minuten
Auf Claudia Eiders Schreibtisch im Büro des Landtags liegt die Hauspost ordentlich gestapelt. Eine kleine Meister-Yoda-Puppe lehnt an ihrem Telefon. Der Lehrmeister der Jedi aus den Star Wars-Filmen ist ein Geschenk eines früheren Pressesprechers.