Kandidaten für den Landtag Claudia Eider: „Bildung muss kostenfrei bleiben“ 27.02.2026, 16:30 Uhr

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Claudia Eider, Dr. tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 17 (Bad Kreuznach) für die Partei SPD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Eider, Dr. in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen