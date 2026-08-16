Die City-Kirche in der Mannheimer Straße/Ecke Klappergasse schließt zum Ende des Jahres. Gemeindereferent Bernhard Dax geht in den Ruhestand, und seine Stelle wird vom Bistum nicht nachbesetzt. Dax’ Ziel war es immer, Brücken zu bauen.
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Kirche so ganz anders – dafür stand in Bad Kreuznach die City-Kirche „NaheRaum“ in der Mannheimer Straße/Ecke Klappergasse. Nun schließt sie zum Jahresende. Der Grund: Gemeindereferent Benhard Dax, der die City-Kirche seit 2018 prägte, geht im kommenden Jahr in den Ruhestand und seine Stelle kann nicht nachbesetzt werden, weil es kaum noch Gemeindereferenten im Bistum Trier gibt.