Kirche in Bad Kreuznach
City-Kirche schließt: Bernhard Dax geht in Ruhestand
Die City-Kirche schließt Ende des Jahres. Solange steht Bernhard Dax, hier mit der legendären Sonnenbrille des Sommersegens, als
Die City-Kirche schließt Ende des Jahres. Solange steht Bernhard Dax, hier mit der legendären Sonnenbrille des Sommersegens, als Ansprechpartner zur Verfügung.
Josef Nürnberg

Die City-Kirche in der Mannheimer Straße/Ecke Klappergasse schließt zum Ende des Jahres. Gemeindereferent Bernhard Dax geht in den Ruhestand, und seine Stelle wird vom Bistum nicht nachbesetzt. Dax’ Ziel war es immer, Brücken zu bauen.

Lesezeit 2 Minuten
Kirche so ganz anders – dafür stand in Bad Kreuznach die City-Kirche „NaheRaum“ in der Mannheimer Straße/Ecke Klappergasse. Nun schließt sie zum Jahresende. Der Grund: Gemeindereferent Benhard Dax, der die City-Kirche seit 2018 prägte, geht im kommenden Jahr in den Ruhestand und seine Stelle kann nicht nachbesetzt werden, weil es kaum noch Gemeindereferenten im Bistum Trier gibt.
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