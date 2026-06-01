Gastspiel in Bad Kreuznach
Circus Krone: Erfüllen alle Tierschutzauflagen
Die Pferdevorführungen begeisterten Jung und Alt und boten Dressur auf hohen Niveau.
Die Pferdevorführungen begeisterten Jung und Alt und boten Dressur auf hohen Niveau.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Amtliche Kontrolle in Bad Kreuznach: Das Veterinäramt prüfte Haltung, Versorgung und Unterbringung im Circus Krone. Die Befunde geben Aufschluss über die Praxis der Tierpflege in dem Traditionsunternehmen.

Lesezeit 1 Minute
Das Veterinäramt hat den Circus Krone während seines Gastspiels in Bad Kreuznach überprüft. Die Kontrolle habe direkt auf dem Zirkusgelände stattgefunden und die Punkte Tierhaltung, Versorgung, Unterbringung sowie die Einhaltung aller tierschutzrechtlichen Vorgaben umfasst, teilte der Zirkus in einer Pressemeldung mit.

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