Was macht Klimaschutzmanagerin Cindy Lu Theis? Sie kümmert sich um Förderprogramme, Solarmodule auf den Dächern öffentlicher Gebäude, die Auswirkungen des Heizungsgesetzes und derzeit auch um mögliche Wärmenetze in der VG, wie sie im Rat berichtete.
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Seit dreieinhalb Jahren ist Cindy Lu Theis Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan. Die Bürger haben ihr Wirken etwa bei den LED-Tauschaktionen, beim Stadtradeln oder bei der Balkonkraftwerk-Förderung erlebt. Oder bei der gut besuchten Infoveranstaltung zum Heizen im vergangenen Herbst.