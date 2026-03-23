Klimaschutz in VG Nahe-Glan Cindy Lu Theis hält viele Bälle in der Luft Silke Jungbluth-Sepp 23.03.2026, 09:00 Uhr

i Klimaschutzmanagerin Cindy Lu Theis kümmert sich um Förderprogramme, neue Solarmodule auf den Dächern der öffentlichen Gebäude, die Auswirkungen des Heizungsgesetzes und derzeit auch um mögliche Wärmenetze in der VG. Jungbluth-Sepp Silke

Was macht Klimaschutzmanagerin Cindy Lu Theis? Sie kümmert sich um Förderprogramme, Solarmodule auf den Dächern öffentlicher Gebäude, die Auswirkungen des Heizungsgesetzes und derzeit auch um mögliche Wärmenetze in der VG, wie sie im Rat berichtete.

Seit dreieinhalb Jahren ist Cindy Lu Theis Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan. Die Bürger haben ihr Wirken etwa bei den LED-Tauschaktionen, beim Stadtradeln oder bei der Balkonkraftwerk-Förderung erlebt. Oder bei der gut besuchten Infoveranstaltung zum Heizen im vergangenen Herbst.







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