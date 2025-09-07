Vier Stunden Sitzung, zwei Kontrahenten, ein denkbar knappes Ergebnis: Der alte Vorstand um Marcus Soiné ist mit 114 zu 112 Stimmen abgewählt worden. Der bisherige Leiter wurde kritisiert, weil er Vermögensstände nicht offenlegen wollte.

Es war beinahe Mitternacht am späten Freitagabend, als das Ergebnis der Vorstandswahlen des Tierschutzvereins Bad Kreuznach feststand. Mit einem denkbar knappen Ergebnis von 114 zu 112 Stimmen setzt sich die von Christopher Kehrein gebildete Vorstandsmannschaft gegenüber dem bisherigen Vorstand um Marcus Soiné durch. Zuvor hatte es einen harten verbalen Schlagabtausch zwischen Anhängern des Altvorstandes und denen, die die Herausforderer unterstützen, gegeben. Da zahlreiche Mitglieder Vollmachten von Vereinsmitgliedern vorwiesen, die nicht anwesend sein konnten, und die Vollmachten vor Sitzungsbeginn auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft werden mussten, begann die eigentliche Sitzung deutlich später. Zudem gab es am Ende der Vorstandswahlen Unstimmigkeiten bei der Auszählung.

Erhöhung der Fundtierpauschale

Alles Werben von Soiné blieb am Ende im Hinblick auf eine Wiederwahl seiner Mannschaft erfolglos. Auch wenn er und seiner Vorstandsmannschaft das Tierheim trotz hoher Energiepreise durchaus gut geführt, für eine Katzenschutzverordnung bis zuletzt dicke Bretter gebohrt hatten und auch in konstruktiven Gesprächen mit der Stadt in Sachen Tierheimerweiterung sind – es half nichts, am Ende setzte sich Kehrein durch. Selbst der Hinweis auf das breite Netzwerk aus Sponsoren, das das Soiné-Vorstandsteam geknüpft hat, und die mit viel Energie durchgesetzte Erhöhung der Fundtierpauschale, die mit dazu beigetragen hatte, dass der Tierschutzverein das Geschäftsjahr 2024 mit rund 47.000 Euro Plus abschloss, retteten den Altvorstand nicht.

i Da es zunächst Unstimmigkeiten bei der Auszählung der Stimmen gab, mussten Listen und Stimmzettel abgeglichen werden, was beinahe ewig dauerte. Josef Nürnberg

Möglicherweise holte sich Kehrein die entscheidenden Stimmen auch, weil sein Vorgänger sich vehement weigerte, die Summe des Vereinsvermögens bekannt zu geben. Selbst den Einwurf eines Mitglieds, dass der noch amtierende Vorsitzende Rechtsanwalt ist und wissen müsse, dass er den Mitgliedern Auskunft zum Vereinsvermögen geben müsste, ignorierte Soiné. Kehrein konnte hier die Ansicht seines Vorgängers nur bedingt teilen.

„Ich bin sehr wohl in der Lage, einen Verein zu führen.“

Christopher Kehrein, frisch gewählter Vorstand des Bad Kreuznacher Tierschutzvereins

Unterschiedlicher Meinung waren beide Teams auch in Sachen einer Wildtierauffangstation. Während Kehrein eine solche in Bad Kreuznach möchte, hätte die Soiné-Mannschaft lieber mit Mainz kooperiert, sprich, die Wildtiere dorthin abgegeben und im Gegenzug in Bad Kreuznach wieder ausgewildert. Nachdem sich Kehrein vorgestellt hatte, kam Hans Gerhard Merkelbach zu dem Schluss, dass man keinen Tierheimleiter, sondern einen Vorsitzenden sucht. „Ich bin sehr wohl in der Lage, einen Verein zu führen“, konterte Kehrein.

Ziehen sich Sponsoren zurück?

Dennoch riet Merkelbach dazu, den amtierenden Vorstand, der seiner Ansicht nach gute Arbeit geleistet hat, nicht zu ersetzen. Er befürchtete, dass sich möglicherweise Sponsoren zurückziehen könnten, worauf Merkelbach Erpressung vorgeworfen wurde. Dem neuen Vorstand gehören neben Kehrein seine Stellvertreterin Jana Schempf, Kassenwartin Katharina Vetter und ihre Stellvertreterin Monika Nies sowie Schriftführerin Verena Sandhoff und Stellvertreterin Carina Enders an.