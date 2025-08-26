Der VfL Bad Kreuznach richtet den Blick nach vorne: Nach den publik gewordenen internen Streitigkeiten der vergangenen Monate steht ein personeller Neubeginn an. Das bisherige Präsidium um Präsidentin Heike Bruckner stellt sich nicht mehr zur Wahl.

Der VfL 1848 Bad Kreuznach stellt sich neu auf: Nach 14 Jahren endet die Ära Heike Bruckner als Präsidentin. Sie wie auch die beiden Vizepräsidenten Tina Graebsch und Herbert Bessei kandidieren bei der Mitgliederversammlung am 13. November nicht mehr. Die Nachfolgefrage ist aus ihrer Sicht geklärt. Sie habe Christoph Anheuser, seit 2022 Mitglied des VfL-Verwaltungsrates und seit Februar 2025 dessen Vorsitzender, gewinnen können. Sie freue sich sehr, „dass unsere Intention, ihn fürs Präsidium aufzubauen, gefruchtet hat“, erklärte Bruckner bei einem Pressegespräch, bei dem sich das Kernteam für das neue Präsidium vorstellte, das zur Wahl antreten wird: Neben Anheuser als Präsidenten sollen die beiden Vizepräsidenten Désirée Deckert (Finanzen) und Julian Gampper (Liegenschaften) die neue Vereinsspitze bilden.

Größter Verein im Kreis

Der mit knapp 3000 Mitgliedern größte Sportverein im Kreis will mit der Neuaufstellung auch wieder in ruhigere Fahrwasser kommen: Die vergangenen acht Monate waren für den VfL turbulent. Da war vor allem die massive Kritik des früheren Olympiastützpunktleiters und VfL-Ehrenmitglieds Steffen Oberst an Bruckner mit der Forderung nach dem sofortigen Rücktritt des VfL-Präsidiums, dann die Abmeldung der VfL-Ringer aus der Zweiten Bundesliga und zuletzt der Abgang von Hans-Wilhelm Hetzel, langjähriger Leiter der VfL-Hockeyabteilung, der im März „seinem Herzensverein“ verbittert den Rücken kehrte. Inzwischen ist die vakante Position mit Mirko Montigny wieder neu besetzt, Oliver Eich führt weiter die VfL-Ringerabteilung.

„Ich habe nicht an meinem Amt geklebt.“

VfL-Präsidentin Heike Bruckner kandidiert nicht mehr.

Ohne näher auf die Kritik eingehen zu wollen, erklärte Heike Bruckner dazu nur: „Ich habe nicht an meinem Amt geklebt.“ Er verstehe sich mit Oberst gut und schätze dessen sportliche Kompetenz, meinte Anheuser. „Doch diese Kritik ist in eine völlig falsche Richtung gegangen.“ Der dahinter liegende Konflikt, ob der VfL eher dem Breitensport oder Leistungssport Vorrang einräumen soll, sei künstlich aufgebauscht worden. Klar sei aber schon: In erster Linie stehe der Verein für Breitensport. Natürlich habe auch der Leistungssport seinen Platz, hinter Profisport setze er aber ein dickes Fragezeichen. „Wir können nicht über unsere Mitgliedsbeiträge Profisport finanzieren“, machte er klar.

„Kritik ist in eine völlig falsche Richtung gegangen.“

Christoph Anheuser zu Steffen Oberst

Anheuser dankte Bruckner, die den Verein „in schwierigen Zeiten“ – er erinnerte an die Corona-Pandemie – „mit großem Engagement geführt und mich bereits seit über einem Jahr ermutigt hat, die Verantwortung als Präsident zu übernehmen“. Ein so großer Verein mit einer mehr als 175 Jahre alten Geschichte habe eine enorme Bedeutung für die Menschen in der Stadt und der Region. „Sport ist sozialer Zusammenhalt, bringt die Menschen über Generationen hinweg zusammen, ist auch Integration und Lebensfreude“, so Anheuser. Für ihn sei es eine besondere Ehre, sich für das Präsidentenamt zu bewerben, „aber gleichzeitig eine große Verantwortung“. Mit seinem Team und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle um Leiterin Nina Schmall will er den VfL in eine erfolgreiche Zukunft führen.

i Heike Bruckner und Christoph Anheuser beim Pressegespräch, bei dem sie über den geplanten Wechsel an der Vereinsspitze informierten. Harald Gebhardt

Als Ziele nannte er, den Verein auf allen Ebenen zu modernisieren, den Generationswechsel an der Spitze geräuschlos zu schaffen und den VfL fit für die Zukunft zu machen – auch mit einer neuen Satzung: So müsse man überlegen, ob man Positionen wie die des Sportwarts – momentan ohnehin verwaist – künftig noch brauche, da sich der Sport in den einzelnen Abteilungen abspiele, der Hauptverein nur gute Bedingungen dafür schaffe. Zudem wolle man ein neues Wir-Gefühl entwickeln, das alle 14 Abteilungen miteinander verbinde: „Der VfL ist mehr als die Summe seiner Abteilungen. Er ist eine starke Gemeinschaft.“

Die drei Neuen fürs Präsidium

Die drei Neuen an der Spitze sind allesamt VfL-Gewächse: „Der VfL ist mein Verein“, betonte der Jurist und FDP-Stadtverbandschef Anheuser (45). Als kleines Kind war er dort beim Kinderturnen, vor einigen Jahren hat er mit Kampfsport angefangen, ist seitdem Mitglied der Budo-Abteilung. Seine Tochter ist bei den Weissen Fräck, zudem hat er einen familiären Bezug zur Basketball- und Hockey-Abteilung. Deckert (37) hat Wirtschaftsprüfung und Steuerlehre studiert, ihr Mann spielt seit 2018 bei den Basketballern. Julian Gampper (62), Geschäftsführer der Gampper GmbH, die Armaturen für Heizen und Kühlen herstellt, ist bei den Hofsängern der Weissen Fräck aktiv. Der Verein habe eine „wahnsinnig wichtige soziale Aufgabe“, sagte er zu seinem Engagement.