. Viele kleine und auch sehr große Buchhandlungen gaben im Kampf gegen das scheinbar übermächtige Internet auf und machten zu. Von der Schließung bedroht war vor fünf Jahren auch die christliche Buchhandlung in der Viktoriastraße, als die Liebenzeller Mission 2020 das Haus verkaufte – der Betrieb rechnete sich nicht mehr.

Die christliche Buchhandlung besteht aber munter weiter und entwickelt sich als 70 Mitglieder starker gemeinnütziger Verein mit zwölf ehrenamtlichen Mitarbeitern prächtig. Jetzt beging der Verein mit großer Resonanz das fünfjährige Bestehen in der Schlossstraße 7. Mit Livemusik (Rabea Corbacho, Nina-Marie Schindler, Anke Bauer), einer Tombola, Kreativworkshop mit Taschen- und Kerzenherstellung und Tattoos für Kinder und mit Kaffee und Kuchen wurde gefeiert.

Auch Laufkundschaft nutzt das Angebot gern

„Wir sind jetzt hier wirklich angekommen und weithin bekannt“, sagt Geschäftsführerin Mirjam Paul. Ja, es habe allerdings noch drei Jahre nach dem Umzug Leute gegeben, für die die Räume in der Schlossstraße „neu“ waren. Ein Plus sei der Standort vor allem, weil sich viele Kur- und Rehagäste fürs große Angebot interessieren. Also „Laufkundschaft“, für die die Viktoriastraße kein Thema war. Vom Parkhaus Salinenstraße in die Innenstadt liegt die Buchhandlung aber ebenfalls „auf dem Weg“ – viele Stammkunden kommen gerne.

Das Angebot christlicher Literatur vom Kinderbuch bis zum Rentenratgeber sei darüber hinaus gegenüber früher deutlich ausgeweitet worden, sagt Paul. Außerdem wurden Schulbücher ins Programm genommen, wenn auch eher als Nischenprodukt. Mit profunder Beratung will man sich von der Internet-Konkurrenz abheben, merkt Martin Kilian an, der der evangelischen Gemeinde am Soonwald (Winterbach) angehört und sich mit seiner Frau in der Buchhandlung ehrenamtlich engagiert. Als damals die Schließung drohte, haben sich freikirchliche Gemeinden der Region der Buchhandlung angeschlossen, den Verein damit gestärkt und gefestigt. „Corona war eine harte Prüfung“, sagt Kilian im Rückblick. Aber das hat man überstanden, kann dank günstiger Miete des neuen Eigners (früher war hier eine HUK-Geschäftsstelle) mit steigender Besucherresonanz und auskömmlichen Umsätzen kostendeckend arbeiten.

Einzugsbereich reicht bis nach Mainz und Worms

Weil andernorts christliche Buchhandlungen wie etwa in Mainz und Worms schließen mussten, wuchs der Einzugsbereich des Kreuznacher Vereins noch an. Hier finden Interessenten nicht nur die klassische Bibel in verschiedensten Ausführungen und Erklärungen für Jung und Alt. „Die aktuellen Kalender sind schon da“, sagt Mirjam Paul. Sie verweist auch darauf, dass man verstärkt Literatur für junge Leute, die „New Adult-Generation“, anbieten kann. Die Verlage hätten sich da viel einfallen lassen, würdigt Paul diese Initiativen.

Vielleicht wäre das ein Beweggrund, ins ehrenamtliche Team mit einzusteigen. Über „Zuwachs“ würde man sich freuen, sagt Paul. Viele Neuheiten etlicher Verlage seien in den vergangenen Wochen eingetroffen. Online-Bestellungen sind ebenfalls möglich, man kann Bücher bestellen, die schnell geliefert werden. Eine interessante Neuerscheinung beschreibt übrigens einen Aufenthalt in Bad Kreuznach. Aus Nepal war in den 80er Jahren Dambar Adhikavi geflüchtet. Er schrieb ein Buch mit dem Titel „Der Himmel über Katmandu“. Dort, wohin gerade auch die Weltöffentlichkeit schaut, weil Meinungsfreiheit unterdrückt wird. Dambar Adhikavi hat viele Jahre in Bad Kreuznach gelebt, hatte guten Kontakt mit Ausländerpfarrer Siggi Pick. Am 17. Oktober liest Adhikavi in der christlichen Buchhandlung aus seinem Werk.

Die christliche Buchhandlung ist von montags bis freitags 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter sind hier aktiv. E-Mail-Adresse lautet: buha@christliche-buchhandlung-kh.de; Telefon 0671/33325