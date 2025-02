Künftig mit Dreierspitze Christian Schick wird neuer Werkleiter in VG Nahe-Glan 06.02.2025, 17:21 Uhr

i Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan in der Bad Sobernheimer Poststraße: Hier übernimmt Christian Schick in Kürze die Leitung, unterstützt von der bisherigen Werkleiterin Marion Zuidema und Jörg Massing als weiterem Stellvertreter. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey

Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan bekommen einen neuen Chef und eine Dreierspitze. Bauamtsleiter Christian Schick soll den Posten übernehmen. Er wird von zwei Stellvertretern unterstützt. Eine davon: Marion Zuidema, die bisherige Werkleiterin.

Wechsel an der Spitze der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan: Christian Schick, der bisherige Leiter der VG-Bauabteilung übernimmt in Kürze die Leitung in der Bad Sobernheimer Poststraße. Die bisherige Werkleiterin Marion Zuidema wird Stellvertreterin, ebenso bleibt Jörg Massing in der angestammten Stellvertreterposition.

