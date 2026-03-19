Lauterecken-Wolfstein
Christian Sauer will VG-Bürgermeister werden
Christian Sauer (50) aus Kreimbach-Kaulbach möchte Bürgermeister der VG Lauterecken-Wolfstein werden. Bei seiner Tour durch die
Christian Sauer (50) aus Kreimbach-Kaulbach möchte Bürgermeister der VG Lauterecken-Wolfstein werden. Bei seiner Tour durch die Orte und Städte der VG kehrte er kürzlich auch in Kappeln ein.
Roswitha Kexel

Der 50-jährige Christian Sauer will der nächste VG-Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Lauerecken-Wolfstein werden. Gewählt wird am 22. März. Insgesamt gibt es drei Bewerber um das Amt.

Lesezeit 2 Minuten
„Die ärztliche Versorgung ist ein Basisthema in der gesamten Verbandsgemeinde (VG) – vom Süden bis in den Norden.“ Das hat Christian Sauer, Büroleiter der VG-Verwaltung, und parteiloser Kandidat, der bei der Wahl am kommenden Sonntag, 22. März, Bürgermeister der VG Lauterecken-Wolfstein werden möchte, bei seiner Tour durch die Dörfer und Städte festgestellt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren