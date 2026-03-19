Lauterecken-Wolfstein Christian Sauer will VG-Bürgermeister werden Roswitha Kexel 19.03.2026, 06:00 Uhr

i Christian Sauer (50) aus Kreimbach-Kaulbach möchte Bürgermeister der VG Lauterecken-Wolfstein werden. Bei seiner Tour durch die Orte und Städte der VG kehrte er kürzlich auch in Kappeln ein. Roswitha Kexel

Der 50-jährige Christian Sauer will der nächste VG-Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Lauerecken-Wolfstein werden. Gewählt wird am 22. März. Insgesamt gibt es drei Bewerber um das Amt.

„Die ärztliche Versorgung ist ein Basisthema in der gesamten Verbandsgemeinde (VG) – vom Süden bis in den Norden.“ Das hat Christian Sauer, Büroleiter der VG-Verwaltung, und parteiloser Kandidat, der bei der Wahl am kommenden Sonntag, 22. März, Bürgermeister der VG Lauterecken-Wolfstein werden möchte, bei seiner Tour durch die Dörfer und Städte festgestellt.







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