Die Regionalmarke „SooNahe“ bekommt eine neue Spitze: Christian Patsch übernimmt die Geschäftsführung von Klaus Wilhelm, der seit 2014 an der Spitze stand. Patsch hat eine Pläne für die Zukunft von „SooNahe“.
Frischer Wind tut immer gut: Die Kirner Hunsrück-Vermarktungs-GmbH, der die Regionalmarke „SooNahe“ etabliert hat, präsentierte der Presse den gebürtigen Hamburger Christian Patsch (47) als neuen Geschäftsführer. Er trat die Nachfolge des Bad Sobernheimers Klaus Wilhelm an, der seit 2014 die Marke vertreten hat, die Erzeuger und Verbraucher verbindet.