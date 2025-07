Christian Kleinschmidt ist der neue hauptamtliche stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) an der Nahe. Der 38-Jährige ist zum 1. Juli einstimmig vom Bad Kreuznacher Kreistag in das neu eingerichtete Amt bestellt worden und steht nun an der Seite von BKI Alexander Roßkopf, der den Posten seit April bekleidet. Zuvor waren die Vertreter des BKIs im Kreis ausschließlich ehrenamtlich tätig.

Kleinschmidt ist verheiratet, hat eine siebenjährige Tochter und wohnt in Norheim, wo er in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist. Bereits mit zehn Jahren ist er in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Darauf folgten Stationen unter anderem als stellvertretender Wehrführer sowie Jugend- und Atemschutzgerätewart. Nach mehreren Aus- und Fortbildungen sowie Einsatzleitdienst bei der Berufsfeuerwehr in Mainz arbeitet Kleinschmidt seit Juni dieses Jahres bei der Kreisverwaltung.