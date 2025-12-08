Ende für Traditionskneipe Christian Beilmann gibt „Holzwurm“ in Bad Kreuznach auf Robert Neuber 08.12.2025, 08:00 Uhr

i Über viele Jahre ein Klassiker im Kreuznacher Abend- und Nachtleben – der "Holzwurm" am Salzmarkt. Robert Neuber

Christian Beilmann wird die Traditionskneipe „Holzwurm“ am Bad Kreuznacher Salzmarkt nicht mehr weiterführen. Doch Michael und Noel Kurz als Eigentümer über die Firma Winters Frischedienst wollen die Gaststätte auf jeden Fall wieder an den Start bringen.

Das ist für die historische Kreuznacher Neustadt eine weitere Hiobsbotschaft: Der legendäre „Holzwurm“, in dem sich über Jahrzehnte das Kreuznacher Nachtleben abspielte, wird vom bisherigen Betreiber Christian Beilmann nicht mehr weitergeführt. Zweieinhalb Jahre hat der gelernte Koch und Hotel-Betriebswirt die gemütliche Kneipe betrieben, bis es zum Brand in der Nacht vom 9.







