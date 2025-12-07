Ende für Kreuznacher Kneipe Christian Beilmann gibt den „Holzwurm“ auf Robert Neuber 07.12.2025, 12:00 Uhr

i Über viele Jahre ein Klassiker im Kreuznacher Abend- und Nachtleben – der "Holzwurm" am Salzmarkt. Robert Neuber

Christian Beilmann wird die traditionsreiche Kneipe „Holzwurm“ am Salzmarkt nicht mehr weiterführen. Michael und Noel Kurz als Eigentümer über die Firma Winters Frischedienst wollen die Gaststätte auf jeden Fall wieder an den Start bringen.

Das ist für die historische Kreuznacher Neustadt eine weitere Hiobsbotschaft: Der legendäre „Holzwurm“, in dem sich über Jahrzehnte das Kreuznacher Nachtleben abspielte, wird vom bisherigen Betreiber Christian Beilmann nicht mehr weitergeführt. Zweieinhalb Jahre hat der gelernte Koch und Hotel-Betriebswirt die gemütliche Kneipe betrieben, bis es zum Brand in der Nacht vom 9.







