Zum politischen Ascherdienstag besuchte CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder den CDU-Gemeindeverband Langenlonsheim-Stromberg in Guldental. Die Gustav-Pfarrius-Halle war voll, und die Christdemokraten in politischer Kampflaune.
In der voll besetzten Gustav-Pfarrius-Halle wurde beim Politischen Ascherdienstag des CDU-Gemeindeverbandes Langenlonsheim-Stromberg und der Guldentaler CDU vor 250 Besuchern Tacheles geredet – und zwar in Richtung Landes- und VG-SPD. Es gab viel Beifall und stehende Ovationen für Gordon Schnieder, den Hauptredner und CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl.