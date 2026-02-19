Schnieder in Guldental Christdemokraten am Ascherdienstag im Kampfmodus Dieter Ackermann 19.02.2026, 09:15 Uhr

i Mit Bettina Dickes (von links) Katharina Gräff, Michael Cyfka, Gordon Schnieder, Helmut Martin, Julia Klöckner und Peter Schmitt hatte der auf Fastnachtsdienstag vorverlegte politische Aschermittwoch in Guldental einiges zu bieten. Dieter Ackermann

Zum politischen Ascherdienstag besuchte CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder den CDU-Gemeindeverband Langenlonsheim-Stromberg in Guldental. Die Gustav-Pfarrius-Halle war voll, und die Christdemokraten in politischer Kampflaune.

In der voll besetzten Gustav-Pfarrius-Halle wurde beim Politischen Ascherdienstag des CDU-Gemeindeverbandes Langenlonsheim-Stromberg und der Guldentaler CDU vor 250 Besuchern Tacheles geredet – und zwar in Richtung Landes- und VG-SPD. Es gab viel Beifall und stehende Ovationen für Gordon Schnieder, den Hauptredner und CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl.







