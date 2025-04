Es war keine Grundsteinlegung wie viele andere. Alles war etwas größer im Gewerbegebiet von Waldlaubersheim: die Vielzahl der (chinesischen) Fahnen, die Zahl und Hochkarätigkeit der fernöstlichen Gäste, der Grundstein und selbst die Bühne im Breitwandformat. Die Wilbert TowerCranes GmbH wird umfirmiert zu Zoomlion Germany GmbH. Das Krangeschäft soll fortgeführt werden mit Produktion, Verkauf und Vermietung, doch es kommen zahlreiche technische Komponenten und Gerätschaften hinzu. Hohe Millionensummen stehen im Raum.

Neue Gesellschaft für den europäischen Markt

Beabsichtigt ist die Gründung einer neuen Gesellschaft, die sich um das Vermietgeschäft kümmert einschließlich Projektplanung, Dienstleistungen und Service mit Schwerpunkt Deutschland; aber einzelne Projekte sind auch im angrenzenden Ausland möglich. Der Wilbert Mietpark wird gemischt und ergänzt mit Zoomlion Kranen (Produktion in China). Die Zoomlion Germany GmbH wird zum „Hub“ für Europa mit dem Ziel, dass sämtliche Produkte Made in China hier endmontiert werden, zum Beispiel Betonpumpen, Fahrmischer, Mobilkrane, Bau-und Erdbewegungsmaschinen, Hebeanlagen, Bergbaugerät und manches mehr.

i So sehen die Expansionsschritte aus Rainer Gräff. rain

Alle Zeichen stehen auf Marktmacht: Zoomlion will im europäischen Markt wachsen und plant mit einem hohen Produktionsvolumen. Das geht nur mit räumlicher Expansion in Waldlaubersheim: Die vorhandenen Produktionshallen reichen nicht aus, es werden weitere Investitionen in Hallen- und Büroneubauten nötig sein. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Bis zum Jahr 2030 sind rund 50 Millionen Euro an Investitionen geplant. Dafür entstehen Produktionshallen, Verwaltungsgebäude und Showroom. Letzterer bildet den ersten Bauabschnitt. Die Anzahl der Mitarbeiter am Standort soll sich nach heutigem Stand der Ankündigungen auf rund 400 Mitarbeiter verdreifachen. Expansionsfläche ist am heutigen Wilbert-Gelände vorhanden.

Das Umsatzziel liegt bei 1 Milliarde Euro in Europa

i Betonpumpen von Zoomlion, bei Wilbert für den europäischen auf Lkw-Chassis montiert und angepasst, gehören zum Angebotspaket. Rainer Gräff

Bis zum Jahr 2030 hat Zoomlion ein Umsatzziel von 1 Milliarde Euro in Europa. Aus Waldlaubersheim sollen dann 60 Prozent der Produkte kommen. Nach eigener Darstellung ist Zoomlion unter den Top 3 der Baumaschinenhersteller in China und unter den Top 10 in der Welt. 2023 betrug der Umsatz 5,8 Milliarden US-Dollar; es gibt 29 Industrieparks im Mutterland und zehn Forschungs-und Produktionsstandorte im Ausland. Der Gesamtumsatz in Europa in 2024 wird mit 560 Millionen US-Dollar angegeben, es wurden dort 1500 Menschen beschäftigt. Stammsitz ist in Changsha in der Provinz Hunan in Zentralchina. Diese hat 66 Millionen Einwohner und ist flächenmäßig die zehntgrößte in China, einwohnermäßig die achtgrößte.

i Ein Mann und seine Bühne: Der Gouverneur der Provinz Hunan, Mao Wei Ming, lobte das ambitionierte Projekt. Rainer Gräff

Der Stellenwert des Waldlaubersheimer Vorhabens lässt sich am Aufgebot der Gäste bei der Grundsteinlegung ablesen: Mao Wei Ming (Provinzgouverneur), Qu Hai (Generalsekretär der Provinzregierung), Xu Zheng Xian (Direktor Außenpolitik), Wang Wei An (Direktor Industrie und Informationstechnologie), Shen Yu Mou (Direktor Handel), Wang Kai (Direktor Regierungsamt) und der chinesische Generalkonsul aus Frankfurt, Huang, Yiyang, waren neben dem Zoomlion-Management mit den deutschen Gästen und der Waldlaubersheimer Belegschaft zur Zeremonie der Grundsteinlegung und den Reden angetreten.

i Aufmarsch der prominenten Gäste bei der Grundsteinlegung Rainer Gräff. rainer

Die deutsche Seite war etwas weniger hochrangig: Grußwortredner war (im Auftrag von Ministerpräsident Alexander Schweitzer) Joe Weingarten. Dabei waren Verbandsgemeindebürgermeister Michael Cyfka, Büroleiter Ralf Hippert, Beigeordneter Jochen Coutandin, Ortsbürgermeister Torsten Strauß, eine Vertreterin des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsrates sowie IHK-Vizepräsident Matthias Ess. Weingarten betonte, China sei als Handelspartner nicht zu ersetzen. Beide Länder hätten erhebliche Verantwortung in der Weltwirtschaft. Er warnte vor dem schädigenden Einfluss von Zöllen und Handelsbeschränkungen. Der Generalkonsul betonte, die Investition sei nicht nur ein Markteintritt, sondern eine vollständige Vernetzung. Ziel müsse es sein, mehr Stabilität in eine unruhige Welt zu bringen. Vertrauen sei ein wertvolles Gut: „Unser gemeinsamer Weg soll niemals enden.“