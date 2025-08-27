Das Chawwerusch Theater begeisterte Meisenheim mit einer einzigartigen Inszenierung von Don Quijote. Das Ensemble bringt den Klassiker lebendig und facettenreich auf die Bühne und zieht das Publikum in seinen Bann.

„Das war Rekord!“, freute sich Werner Keym, Vorsitzender des Volksbildungswerkes Meisenheim und Organisator der jüngsten Aufführung des Chawwerusch Theaters auf dem Schlossplatz. Mit „Don Quijote“, dem „Ritter von der traurigen Gestalt“, der auszog, um die Welt zu verbessern, an diesem Vorhaben jedoch kläglich scheiterte, hatte das VBW erneut einen Volltreffer gelandet.

In seiner Begrüßung dankte Werner Keym indirekt dem im November 2024 verstorbenen Meisenheimer Unternehmer Fritz Bittmann, auf dessen Initiative das Chawwerusch Theater vor zwei Jahrzehnten erstmals in Meisenheim gastierte. Die Bittmann Stiftung, die durch Sabine Bittmann vertreten war, unterstützt dieses und weitere Projekte des Volksbildungswerkes finanziell. Keyms Dank galt auch weiteren Helfern und dem Weingut Rohr, das für Pausengetränke sorgte.

Dann nehmen die brillanten Darsteller Felix S. Felix, Danilo Fioriti, Miriam Grimm, Ben Hergl, Ann-Kathrin Kuppel und Stephan Wriecz, die nicht nur exzellent Theater spielen, sondern auch gut singen können, die Zuschauer mit auf eine Reise zu den Abenteuern des selb sternannten Ritters Don Quijote von der Mancha (Ben Hergl) und seinem Nachbarn und Gemüsebauern Sancho Pansa (Stephan Wriecz), den er kurz entschlossen zu seinem Knappen auserkoren hat. Die beiden kämpfen sich von einem zum nächsten ritterlichen Abenteuer, begegnen dabei in der Fantasie von Don Quijote einigen illustren Weggefährten bis zu seiner berühmtesten Niederlage im Kampf gegen die Windmühlen.

i Sancho Pansa und Don Quijote auf Abenteuerreise mit Pferd und Esel. Roswitha Kexel

Dabei wechseln die sechs Schauspieler mehrfach die Charaktere. Felix S. Felix beispielsweise spielt die Haushälterin, eine Wirtin, Don Quijote, eine Bäuerin und die Herzogin. Oder die junge Ann-Kathrin Kuppel, die neben Don Quijanas Nichte Antonia auch eine Schankmagd, den Zauberer Freston und eine Bäuerin verkörpert. Miriam Grimm spielt nicht nur Teresa, die Ehefrau von Sancho Pansa, sondern auch den Esel, die Schäferin Marcela, einen Galeerensträfling und eine Bäuerin. Autor des Schauspiels ist Danilo Fioriti, der ebenfalls in verschiedene Rollen schlüpft. Er ist als Barbier Nicolas, Pferd Rosinante, Schäfer Grisostomo, Galeerensträfling, Bäuerin und Sancho Pansa zu erleben. Regie führte Susanne Schmelcher. Verantwortlicher Techniker war Augusto Madrigal Sanchez.

Der Applaus des Publikums für die Künstler wollte nicht enden. Werner Keym dankte für den unterhaltsamen Abend und betonte: „Das sehen Sie nicht im ZDF oder bei RTL, sondern nur hier.“ Zu Beginn hatte er sich mit einem Augenzwinkern gefragt, ob die merkwürdigen Erlebnisse des Don Quijote wohl auch in der Bundeshauptstadt Berlin vorkommen? Am Ende merkte er jedoch an: „Das wird nicht in Berlin gespielt.“

Theaterensemble ist Dauergast in Meisenheim

Seit 20 Jahren ist das Chawwerusch Theaterensemble alle Jahre wieder in Meisenheim zu Gast. Und nun war die Stadt am Glan für das Stück „Don Quijote“, das am 15. Juni 2024 uraufgeführt wurde, die letzte Station. „Wir nehmen Don Quijote jetzt aus dem Programm“, kündigte Stephan Wriecz alias Sancho Pansa am Ende der Vorstellung an. Das Chawwerusch Theater wird unter anderem vom Kultursommer Rheinland-Pfalz gefördert.

Beim Auf- und Abbau auf dem Schlossplatz halfen Lehrkräfte des Paul-Schneider-Gymnasiums wie Felix Fey und Hubertus Ohliger sowie Benedikt Baumann, der zusammen mit Caroline Molz die Schulbühne des PSG leitet. Auch packten Franziska Scheich und Bennet Ohliger mit an. Beide waren und sind fester Bestandteil der PSG-Schulbühne und spielen mit Begeisterung Theater.

Am Samstag, 6. September, 19 Uhr, ist das Chawwerusch Theater mit dem Stück „Rausch der Freiheit – 500 Jahre Bauernkrieg“ auf der Moschellandsburg in Obermoschel – bei schlechtem Wetter in der Schulsporthalle – zu Gast. Veranstalter ist der „Förderverein zur Unterhaltung der Moschellandsburg“. Eintrittskarten gibt's im Vorverkauf (22 Euro) unter Telefon 06362/5681 oder per E-Mail unter: info@burgverein-obermoschel.de und an der Abendkasse (24 Euro). Weitere Infos: www.burgverein-obermoschel.de.