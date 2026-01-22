Auszeichnung für Bockenauerin Charlotte Schuster ist „Maler des Jahres 2026“ Reinhard Koch 22.01.2026, 11:00 Uhr

i Charlotte Schuster aus Bockenau kann mächtig stolz sein auf das, was sie in ihrem jungen Alter beruflich bereits erreicht hat. Gerade erst wurde sie als “Maler des Jahres 2026” ausgezeichnet. Reinhard Koch

Charlotte Schuster aus Bockenau kann mächtig stolz sein auf das, was sie in ihrem jungen Alter beruflich bereits erreicht hat. Gerade erst wurde sie als “Maler des Jahres 2026” ausgezeichnet.

„Was mich interessiert, das mache ich – und zwar richtig“, umschreibt Charlotte Schuster ihre Lebenseinstellung. Auf diesem Weg lässt sie sich auch nicht beirren, die Erfolge in ihrem beruflichen Werdegang sprechen für sich. Gerade wurde der 23-Jährigen in Esslingen die hohe Auszeichnung „Maler des Jahres 2026“ überreicht.







Artikel teilen

Artikel teilen