Ein Stück Gemütlichkeit zieht in die Bad Kreuznacher Neustadt ein: Die neue Weinbar „Charles“ lockt mit Wohnzimmerflair und Naheweinen. Welchen besonderen Bezug der Name hat, erfahren Sie hier.

Gemütlich, klein, aber fein, familiär, mit entspannter Wohnzimmeratmosphäre, so stellt sich Anna Hölzgen ihr „Charles“ vor. Die Weinbar soll Ende Oktober in der ehemaligen Pizzeria „To Go“ in der Mannheimer Straße am Salzmarkt eröffnen. Dort, wo Bad Kreuznacher früher Pizza aßen, gibt es künftig den hervorragenden Nahewein. In der vergangenen Woche wurden die Schlüssel übergeben, jetzt geht es an den Innenausbau. Die Gewobau hat das geschichtsträchtige Gebäude, das einen Teil der bekannten „Vier Arschbacken“ bildet, über Jahre hinweg aufwendig saniert.

„Vor zwei Jahren habe ich angefangen, mich konkret damit zu beschäftigen, mein Traum war das aber schon immer“, erzählt die 39-jährige Gastronomin mit einem breiten Lächeln. Der Name der Weinbar kommt nicht von ungefähr. „Charles“ soll an Karl-Heinz Hölzgen, Annas Vater, erinnern. Der bekannte und beliebte Gastronom und Kneipier, Initiator des Kölschstands auf dem Jahrmarkt, war im Juli 2023 überraschend verstorben – die Trauer in Bad Kreuznach war groß. Sein Spitzname war „Charlie“.

Die besondere Namenswahl, die Hommage an ihren Vater, hat sie am Jahrmarkt am Kölschstand verkündet. Unter großem Applaus. „Einigen hat das die Tränen in die Augen getrieben“, erzählt sie.

„Die Atmosphäre soll zum Wohlfühlen und Quatschen einladen.“

Gastronomin Anna Hölzgen über ihr „Charles“.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Heike und Tochter Anna betrieb er nur wenige Meter entfernt, direkt vis-à-vis, das „Halli Galli“, die wohl letzte verbliebene Spaßkneipe der Stadt. Das „Charles“ erweitert nun das Hölzgen-Portfolio. Was sich am ehemaligen „To Go“ tat, hatte sie täglich vor Augen. Schnell war das Interesse geweckt. Für die rund 31 Quadratmeter große Ladenfläche im Erdgeschoss hatte sie schnell die passende Idee gehabt. Im Gespräch wird schnell klar, hier geht ein Traum in Erfüllung.

i Anna Hölzgen und Christian Kossmann, technischer Leiter und Prokurist bei der Gewobau, bei der Schlüsselübergabe zum Gebäude am Salzmarkt. Marian Ristow

„Das ‚Charles‘ soll vom Flair her entspannt und gemütlich werden, natürlich Nichtraucher. Die Atmosphäre soll zum Wohlfühlen und Quatschen einladen“, erklärt sie. Weine gibt es – natürlich – von der Nahe, Weingüter aus Bad Kreuznach und dem Umland, aber auch eine bestimmte Auswahl aus anderen Anbaugebieten, so zum Beispiel aus der Pfalz. „Es gibt aber auch einen guten Kaffee oder verschiedene Mischgetränke. Dass Chips und Oliven auf den Tischen stehen, ist für mich selbstverständlich“, sagt sie. Dass das „Halli Galli“ nur wenige Schritte entfernt liegt, soll sich für die Gäste als Vorteil erweisen. „Wer unbedingt ein Kölsch trinken möchte, dem kann geholfen werden“, sagt sie.

26 Sitzplätze, verteilt auf Stühle und Sofas, gibt es drinnen, draußen sind zehn bis 20 weitere geplant. Wird es mal etwas enger, dann wird eben zusammengerückt. „So hat es mein Vater auch immer gemacht. Er hat dann gesagt: ‚Rutsch‘ mal rüber, da kommt noch jemand an den Tisch.“ So kommt man in Kontakt, so entsteht echtes Kneipen- und Bargefühl.

Mit dabei im Hintergrund sind natürlich Freunde und Familie. „Ohne diese Unterstützung geht nichts. Da bin ich sehr dankbar für“, betont Anna Hölzgen.

Die alte Pizzeria „To Go“ – ein Teil der „Arschbacken“

Dass die alte Pizzeria „To Go“ wieder erstrahlt, ist dem Engagement der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau zu verdanken. Seit 2020 war man dran, das völlig marode und massiv durch Taubenkot angegriffene Haus zu sanieren. Das hat die Gesellschaft 1,3 Millionen Euro gekostet, wovon 107.000 Euro von einem KfW-Zuschuss aufgefangen worden sind. Entstanden sind drei Wohnungen über der Ladenzeile, die seit rund einem Jahr vermietet sind. Laut Denkmaltopografie wurde das Haus im 18. Jahrhundert als Fachwerk wieder aufgebaut. Der Bau umgreift L-förmig einen kleinen, ursprünglich eigenständigen Korpus, dessen Gewölbekeller quer zur Schar liegt und in jedem Geschoss bloß einen Raum besitzt. Diese tieferliegenden Räume sind nur noch über die Spindeltreppe des Vorbaus zu erreichen. Gemeinsam mit der Häuserfront am Eiermarkt bildet die Hausnummer 27 die sogenannten „Vier Arschbacken“, das schmale, aber begehbare Wegkreuz zwischen Mannheimer Straße und Eiermarkt.