Mit Kreativsession Charity-Weinfest WineFever in Bad Kreuznach lädt ein Marian Ristow 15.07.2026, 06:00 Uhr

i Besucher genießen das stimmungsvolle Ambiente beim Charity-Weinfest WineFever in Bad Kreuznach. Helena Walheim

Wein, Kunst und gutes Tun: Beim Charity-Weinfest „WineFever“ verwandelt sich der Garten der Römerhalle in eine lauschige Festkulisse mit regionalen Weinen, DJs und einer kreativen Mal-Session. Die Erlöse unterstützen lokale Projekte.

Wein genießen, die Seele baumeln lassen und für den guten Zweck tanzen: Der Rotaract Club Bad Kreuznach lädt am Freitag, 24. Juli, und Samstag, 25. Juli, zum siebten Mal zum beliebten Charity-Weinfest WineFever ein.Jeweils ab 18 Uhr verwandelt sich der Garten der Römerhalle (Hüffelsheimer Straße 11, Bad Kreuznach) in eine stimmungsvolle Festkulisse.







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