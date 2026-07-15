Wein, Kunst und gutes Tun: Beim Charity-Weinfest „WineFever“ verwandelt sich der Garten der Römerhalle in eine lauschige Festkulisse mit regionalen Weinen, DJs und einer kreativen Mal-Session. Die Erlöse unterstützen lokale Projekte.
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Wein genießen, die Seele baumeln lassen und für den guten Zweck tanzen: Der Rotaract Club Bad Kreuznach lädt am Freitag, 24. Juli, und Samstag, 25. Juli, zum siebten Mal zum beliebten Charity-Weinfest WineFever ein.Jeweils ab 18 Uhr verwandelt sich der Garten der Römerhalle (Hüffelsheimer Straße 11, Bad Kreuznach) in eine stimmungsvolle Festkulisse.