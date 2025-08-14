Ob kopfüber ins Vergnügen, eine vierminütige Gruselfahrt oder der Ausblick vom Riesenrad: Der Kreuznacher Jahrmarkt bietet einiges an Fahrspaß. Um den zu ermöglichen, war der Aufbau auch am Donnerstagmittag an einigen Stellen noch in vollem Gange.

Hinter den Kulissen laufen die Arbeiten für den Bad Kreuznacher Jahrmarkt am Donnerstagmittag teils noch auf Hochtouren. An einigen Fahrgeschäften wurde noch geschraubt und gehämmert, sodass es am Freitag dann losgehen kann. Insgesamt 182 Geschäfte locken in diesem Jahr wieder Hunderttausende Besucher an. Also dann: „Nix wie enunner.“

Ralf Leonhard, Vorsitzender des Schaustellerverbands Bad Kreuznach, führte im Rahmen einer Backstage-Tour Medienvertreter über die Pfingstwiese. Bei der Geisterbahn, der Fahrt zu Hölle, waren die Arbeiten noch in vollem Gange. Steht das Geschäft, erwartet Besucher eine rund vierminütige Gruselfahrt über zwei Etagen, berichtet Betreiber Hermann Fellerhoff, der zumindest mit dieser Anlage zum ersten Mal auf dem Jahrmarkt ist. Da die einzelnen Gondeln vergittert sind, können die Figuren bis an an die Fahrgäste heranreichen, ohne dass es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit gibt, erläutert der Schausteller in siebter Generation. Auch die Mitarbeiter werden sich trotz der Hitze kostümieren und schminken. „Hoffentlich sind die Temperaturen nicht mehr so hoch“, sagt Fellerhoff mit Blick auf die kommenden Tage. Das Gruselkabinett reicht von Clowns bis hin zu einem blutigen OP-Zimmer, das nichts der Fantasie überlässt – nicht unbedingt etwas für schwache Nerven.

i Nicht unbedingt etwas für schwache Nerven ist die Geisterbahn Fahrt zur Hölle. Mikka Wagner

Auch der neue Autoscooter von Goswin Rosskopf, dessen Großvater etwa 80 Jahre lang als Schausteller auf dem Jahrmarkt aktiv war, befand sich am Donnerstag noch im Aufbau, der zu dritt etwa zwölf Stunden dauert, erklärt der Betreiber. Als „zeitloses Fahrgeschäft“ bezeichnet es Ralf Leonhard.

Die Schausteller kennen sich, deshalb läuft der Aufbau laut Jahrmarktsbürgermeister Markus Schlosser auch „professionell und eingespielt“ ab. Es herrsche ein „gutes Klima und Miteinander“, betont er. Um für die Sicherheit der Besucher und Schausteller auf der Pfingstwiese zu sorgen, gibt es in diesem Jahr neue Poller, die an vier Standorten angebracht werden, erläutert er.

i Heidi - The Coaster, steht bereit zur Fahrt. Diese Achterbahn ist eine Neuheit auf dem Jahrmarkt. Mikka Wagner

Neu dabei in diesem Jahr ist unter anderem Heidi – The Coaster, eine Achterbahn im bayerischen Stil mit „Booster Lift“. Auf einer Schienenlänge von 420 Metern gibt es in drehenden Gondeln Fahrspaß für fast eineinhalb Minuten, wie Betreiber Walter Schneider erklärt. Innerhalb von zwei Tagen ist die rund 400 Tonnen schwere Anlage aufgebaut.

i Kerstin Melcher (links) aus Köln ist mit ihrem Cocktailstand bereits seit 21 Jahren Teil des Jahrmarkts. Mikka Wagner

Bei der aktuellen Hitze sollte man vor lauter Fahrspaß das Trinken nicht vergessen. Schon seit 21 Jahren versorgt Kerstin Melcher aus Köln mit ihrer Cocktailbar die Besucher auf der Pfingstwiese. „Ich habe viele Stammgäste“, berichtet sie. Mit im Gepäck hat sie dieses Jahr rund 20 Cocktailsorten, alkoholfreie Cocktails gibt es auch.

Ebenfalls schon lange fester Bestandteil des Jahrmarkts ist Hans Moser mit Mosers Crêperie. Seit 1986 ist der Familienbetrieb auf der Pfingstwiese dabei. Mit geübten Handgriffen bereitet er über die fünf Tage „eine Menge“ der französischen Köstlichkeit zu, sagt er. Ein ähnlicher Klassiker also wie das 55 Meter hohe Riesenrad der Firma Kipp & Sohn. Mit seiner LED-Beleuchtung ist es das wohl beliebteste Fotomotiv auf dem Jahrmarkt.

i Hans Moser bereitet auf dem Jahrmarkt eine Menge Crêpes zu. Seit 1986 ist der Familienbetrieb Teil des Volksfests. Mikka Wagner

Der Fahrspaß auf der Pfingstwiese ist „nicht mehr preisgünstig“, meint Ralf Leonhard. Das Preisniveau habe sich mit der Zeit, ähnlich wie in der Gastronomie, angepasst. Das sei unter anderem Mindestlohn geschuldet. Denn Personal sei teuer, und in der Gastronomie beziehungsweise bei den Essensständen kommen noch die gestiegenen Preise der Lebensmittel hinzu. Dass es aber insgesamt im Vergleich zum vergangenen Jahr teurer sei, konnte er nicht bestätigen.

i Blick von der "Johrmarktsbrigg": Der Anblick des Riesenrads macht Passanten und Autofahrern schon von weit her Appetit auf den Jahrmarkt. Mikka Wagner

Eine Fahrt im Chaos Pendel kostet 8 Euro, was dem Preis vom vergangenen Jahr entspricht, erklärt Willi Ottens, der das Fahrgeschäft gemeinsam mit seiner Schwester Stefanie betreibt. Deutschlandweit ist das Gefährt einzigartig. Auch Ralf Leonhard und Markus Schlosser ließen sich die Attraktion nicht entgehen und trauten sich hinein ins Gefährt. Mehrere Überkopfsequenzen von bis zu 45 Metern Höhe sorgen für einen gewissen Adrenalinkick – und für einen Ausblick auf das Jahrmarktstreiben.