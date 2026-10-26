In der Bad Kreuznacher Kurhausstraße herrscht im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder dicke Luft. Die Anwohner sind sauer, fordern von der Stadt eine Verkehrsberuhigung.
Lesezeit 3 Minuten
Problemfall Kurhausstraße. Dort ist das Chaos zu Hause – nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen Jahren. Doch es wird schlimmer: Immer wieder Baustellen – die nächste steht mit dem Großprojekt Kurinsel-Quartier auf dem Areal der früheren Augusta-Klinik wieder vor der Tür –, Durchgangsverkehr, Verkehrslärm, Falschparker, gefährliche Ausweichmanöver in der engen Straße, dazwischen Radfahrer und Fußgänger.