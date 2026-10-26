Anwohner haben Lärm satt
Chaos in Bad Kreuznacher Kurhausstraße immer schlimmer
Klaus Schneider wohnt seit gut einem Jahr in der Kurhausstraße, doch sein Ärger über die katastophale Verkehrssituation dort ist
Klaus Schneider wohnt seit gut einem Jahr in der Kurhausstraße, doch sein Ärger über die katastophale Verkehrssituation dort ist groß.
Harald Gebhardt

In der Bad Kreuznacher Kurhausstraße herrscht im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder dicke Luft. Die Anwohner sind sauer, fordern von der Stadt eine Verkehrsberuhigung.

Lesezeit 3 Minuten
Problemfall Kurhausstraße. Dort ist das Chaos zu Hause – nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen Jahren. Doch es wird schlimmer: Immer wieder Baustellen – die nächste steht mit dem Großprojekt Kurinsel-Quartier auf dem Areal der früheren Augusta-Klinik wieder vor der Tür –, Durchgangsverkehr, Verkehrslärm, Falschparker, gefährliche Ausweichmanöver in der engen Straße, dazwischen Radfahrer und Fußgänger.
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