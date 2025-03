Mit reichlich Schwung will die CDU in den Wahlkampf für die Landtagswahl 2026 starten. Dafür wurden jetzt auch in Bretzenheim im Kreis Bad Kreuznach die Weichen gestellt: Die Mitglieder nominierten Helmut Martin als Direktkandidaten und Laura Ludwig als B-Kandidatin für den Wahlkreis 17. Für die richtige Einstimmung sorgte in der Kronenberghalle vor knapp 100 Mitgliedern kein Geringerer als der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende und Landtags-Fraktionschef Gordon Schnieder. Und auch Julia Klöckner, von der Partei just an diesem Tag in Berlin als designierte Bundestagspräsidentin präsentiert, war (fast) dabei – zumindest sprach sie per Videobotschaft für das zu wählende Duo.

Zustimmung von 91,4 Prozent für den Kandidaten Martin

Die Kandidatenwahl war eine glatte Sache – wenngleich die Stimmergebnisse sowohl für Martin als auch für Ludwig nicht „lupenrein“ waren, zumal sie jeweils ohne Gegenkandidaten blieben. Helmut Martin erzielte eine Zustimmung von 91,4 Prozent, Laura Ludwig holte 85,86 Prozent. Es scheint also durchaus andere Meinungen und Stimmungen in der Mitgliederschaft zu geben, auch wenn diese an diesem Abend nicht laut wurden.

Für die Christdemokraten ist klar: Die in Rheinland-Pfalz regierende Ampelkoalition habe abgewirtschaftet und schade dem Land. Es sei Zeit für den Wechsel, sagte Gordon Schnieder und belegte an vielen Beispielen, dass vor allem die Kommunen leiden. Die CDU sei im Bundesland im Aufwind, habe zuletzt sieben von sieben Landratswahlen und zwei von zwei Oberbürgermeisterwahlen gewonnen. Ergo sei sie „die Rheinland-Pfalz-Partei“. Den Landtagsabgeordneten, -kandidaten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Helmut Martin lobte Schnieder in höchsten Tönen. Er sei nicht nur Kollege, sondern auch Freund und einer der größten Denker in der Fraktion: „Er ist der Beste, den ich habe.“ Sollte die CDU im nächsten Jahr den Machtwechsel schaffen, scheint dem Bad Kreuznacher Juristen ein Ministeramt gewiss – womit möglicherweise der Weg zum Mandat für die B-Kandidatin Laura Ludwig offen wäre ...

Schnieder sieht das Bundesland schlecht regiert und ist fest entschlossen, „die Ampel im Land auszuschalten, um Stillstand und Ideenlosigkeit zu beenden“. Aber die CDU kritisiere nicht nur, sondern zeige auch Lösungen auf, wozu eine wirksame Krankenhaus- und Infrastrukturreform gehörten, sagte er in seiner kämpferischen Rede.

Bettina Dickes verspricht Unterstützung im Wahlkampf

Alt-Landrat Franz-Josef Diel übernahm es, Helmut Martin zur Wahl vorzuschlagen. Auch Landrätin Bettina Dickes kritisierte die Landespolitik, die Investitionen etwa in Kitas, Schulen und Straßen erschwere und die Kommunen immer weiter in die Krise und Verschuldung stürzten. Als CDU-Mitglied nannte sie Martin „einen klugen Kopf für uns in Mainz“ und versprach: „Ich werde alles tun im Wahlkampf.“ VG-Bürgermeister Michael Cyfka, quasi Hausherr und Gastgeber in der Halle, forderte ein Ende der kommunalfeindlichen Politik der Landesregierung und damit ein Ende der Frustration.

Helmut Martin will auf Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit bauen, versprach er, ebenso auf Geschlossenheit. Seine Parteifreunde forderte er auf, ihn zu fordern und einzuladen, damit er weiter viele Facetten des politischen und gesellschaftlichen Lebens begleiten könne. Den Standortfaktoren müsse durch neue Weichenstellungen die volle Konzentration gelten. Dem SPD-Mann Michael Simon, der ihm bei der Wahl 2020 denkbar knapp das Mandat wegschnappte, widmete Martin nur einen Satz, in dem es um dessen „rot hinterlegte, ideologische Postings“ in den sozialen Medien ging: „Da trennen uns Welten.“

„Ich bin tierisch motiviert, diesmal diesen Wahlkreis zu holen.“

Dr. Helmut Martin

In seinem Schlusssatz wurde der sonst eher kühl und beherrscht wirkende Marin fast schon emotional: „Ich bin tierisch motiviert, diesmal diesen Wahlkreis zu holen.“ Seine B-Kandidatin Laura Ludwig betonte Teamgeist und Heimatliebe und schlug den gleichen optimistischen Ton an: „Wir wollen nicht nur kandidieren, wir wollen gewinnen!“