Was wird aus den anstehenden Bauprojekten der Kitas in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan? Denn die Kinderzahlen werden sinken statt wachsen. Nun muss neu nachgedacht werden. Die CDU bringt multifunktionale oder umnutzbare Lösungen ins Spiel.
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Die sinkenden Kinderzahlen im Landkreis Bad Kreuznach und die entsprechenden negativen Prognosen für die Verbandsgemeinde Nahe-Glan haben auch die Verantwortlichen an Nahe und Glan aufgeschreckt. So sollen die noch geplanten Kita-Erweiterungen zunächst überdacht und die Auswirkungen der Entwicklung auf Kitas und Schulen in der VG Nahe-Glan genau geprüft werden, hatte VG-Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) im VG-Rat angekündigt.