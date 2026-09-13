Weniger Kinder in VG Nahe-Glan
CDU: Ungünstigste demografische Entwicklung im Kreis 
Die bestehende Monzinger Kita an der Nußbaumer Straße ist verwinkelt und in schlechtem Zustand. Hier ist ein Neubau auf dem Gelä
Die bestehende Monzinger Kita an der Nußbaumer Straße ist verwinkelt und in schlechtem Zustand. Hier ist ein Neubau auf dem Gelände geplant, anschließend soll der Altbau abgerissen werden. Allerdings muss das Projekt nun überdacht werden, weil die Kinderzahlen sinken statt wachsen.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Was wird aus den anstehenden Bauprojekten der Kitas in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan? Denn die Kinderzahlen werden sinken statt wachsen. Nun muss neu nachgedacht werden. Die CDU bringt multifunktionale oder umnutzbare Lösungen ins Spiel.

Lesezeit 2 Minuten
Die sinkenden Kinderzahlen im Landkreis Bad Kreuznach und die entsprechenden negativen Prognosen für die Verbandsgemeinde Nahe-Glan haben auch die Verantwortlichen an Nahe und Glan aufgeschreckt. So sollen die noch geplanten Kita-Erweiterungen zunächst überdacht und die Auswirkungen der Entwicklung auf Kitas und Schulen in der VG Nahe-Glan genau geprüft werden, hatte VG-Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) im VG-Rat angekündigt.
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