Die Wahl in der VG Nahe-Glan CDU und SPD verweisen AfD auf Platz drei Silke Jungbluth-Sepp

Lena Reuther 26.02.2025, 17:00 Uhr

i In der in der Vergangenheit oft rot dominierten Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat sich CDU-Kandidatin Julia Klöckner einen hauchdünnen Vorsprung vor SPD-Kontrahent Joe Weingarten erkämpft. Silke Jungbluth-Sepp

In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan gibt es einige blaue Flecken, aber Union und SPD schaffen es, die AfD auf Platz drei zu verweisen. Urnenwähler machen beide Städte und elf Dörfer zu Hochburgen der Rechtspartei.

Genau 19.359 Wahlberechtigte durften in der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan bei der Bundestagswahl ihr Kreuz machen. 16.112 (83,2 Prozent) haben es tatsächlich getan, was an Nahe und Glan ein Spitzenwert ist – und die Ampel ebenso abgestraft wie der Rest der Republik.

