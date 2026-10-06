Verbeamtung oder nicht? In Bad Kreuznach gibt es Streit um die Geschäftsleiterin. Personalrat und Fraktionen diskutieren – doch wer hat recht? Eine Einigungsstelle soll Klarheit bringen. Die Parteien diskutieren zudem. Mehr dazu im Artikel!
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Wie geht es in der Bad Kreuznacher Stadtverwaltung mit der geplanten Verbeamtung von Geschäftsleiterin Nathalie Herberger-Lamberty weiter? Der Personalrat verweigert seine Zustimmung und vertritt die Auffassung, dass die A15-Stelle erneut ausgeschrieben werden müsse – und: es sei keine Verbeamtung notwendig.