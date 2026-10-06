Zoff in Bad Kreuznach
CDU: Stadtrat hat der Beamtenstelle bereits zugestimmt
2023 begrüßte Oberbürgermeister Emanuel Letz Nathalie Herberger, heute Nathalie Herberger-Lamberty, in der Stadtverwaltung.
2023 begrüßte Oberbürgermeister Emanuel Letz Nathalie Herberger, heute Nathalie Herberger-Lamberty, in der Stadtverwaltung.
Isabel Gemperlein

Verbeamtung oder nicht? In Bad Kreuznach gibt es Streit um die Geschäftsleiterin. Personalrat und Fraktionen diskutieren – doch wer hat recht? Eine Einigungsstelle soll Klarheit bringen. Die Parteien diskutieren zudem. Mehr dazu im Artikel!

Lesezeit 2 Minuten
Wie geht es in der Bad Kreuznacher Stadtverwaltung mit der geplanten Verbeamtung von Geschäftsleiterin Nathalie Herberger-Lamberty weiter? Der Personalrat verweigert seine Zustimmung und vertritt die Auffassung, dass die A15-Stelle erneut ausgeschrieben werden müsse – und: es sei keine Verbeamtung notwendig.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren