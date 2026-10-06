Zoff in Bad Kreuznach CDU: Stadtrat hat der Beamtenstelle bereits zugestimmt Marian Ristow 06.10.2026, 06:00 Uhr

i 2023 begrüßte Oberbürgermeister Emanuel Letz Nathalie Herberger, heute Nathalie Herberger-Lamberty, in der Stadtverwaltung. Isabel Gemperlein

Verbeamtung oder nicht? In Bad Kreuznach gibt es Streit um die Geschäftsleiterin. Personalrat und Fraktionen diskutieren – doch wer hat recht? Eine Einigungsstelle soll Klarheit bringen. Die Parteien diskutieren zudem. Mehr dazu im Artikel!

Wie geht es in der Bad Kreuznacher Stadtverwaltung mit der geplanten Verbeamtung von Geschäftsleiterin Nathalie Herberger-Lamberty weiter? Der Personalrat verweigert seine Zustimmung und vertritt die Auffassung, dass die A15-Stelle erneut ausgeschrieben werden müsse – und: es sei keine Verbeamtung notwendig.







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