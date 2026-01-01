Das war 2025: Bad Kreuznach CDU, SPD und FDP: Partnerschaft, keine Koalition Marian Ristow 01.01.2026, 11:00 Uhr

i CDU-Fraktionschef Manfred Rapp (von links vorn), SPD-Fraktionschefin Claudia Eider und FDP-Fraktionsvorsitzender Patrick Bruns bildeten seinerzeit den Kopf der Partnerschaft für Bad Kreuznach. Ebenso unterzeichnet haben die Vereinbarung die Stadtverbandsvorsitzenden der jeweiligen Parteien: Erika Breckheimer (CDU, von links hinten), Markus Below (SPD) und Christoph Anheuser (FDP). Marian Ristow

So lief das Jahr 2025 in der Stadt Bad Kreuznach: Im Mai formiert sich die Partnerschaft im Bad Kreuznacher Stadtrat. Bei den wichtigsten Themen wollen CDU, SPD und FDP künftig zusammenarbeiten. Die rechnerische Mehrheit ist hauchdünn.

Im Frühjahr wurde es seit einigen Wochen gemunkelt, wirklich daran geglaubt hatten aber nur die wenigsten: Im Mai formiert sich die Partnerschaft aus CDU, SPD und FDP, die künftig im Bad Kreuznacher Stadtrat kooperieren und den Ton angeben will.Bereits in den Jahren zuvor hatte es den Versuch gegeben, eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit der größten Fraktionen auf die Beine zu stellen, doch stets war man an den Eigeninteressen gescheitert.







