CDU, SPD und FDP: Partnerschaft, keine Koalition

So lief das Jahr 2025 in der Stadt Bad Kreuznach: Im Mai formiert sich die Partnerschaft im Bad Kreuznacher Stadtrat. Bei den wichtigsten Themen wollen CDU, SPD und FDP künftig zusammenarbeiten. Die rechnerische Mehrheit ist hauchdünn.
Lesezeit 1 Minute
Im Frühjahr wurde es seit einigen Wochen gemunkelt, wirklich daran geglaubt hatten aber nur die wenigsten: Im Mai formiert sich die Partnerschaft aus CDU, SPD und FDP, die künftig im Bad Kreuznacher Stadtrat kooperieren und den Ton angeben will.Bereits in den Jahren zuvor hatte es den Versuch gegeben, eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit der größten Fraktionen auf die Beine zu stellen, doch stets war man an den Eigeninteressen gescheitert.