Astrid Baumgärtner übernimmt CDU mit neuer Führung in Langenlonsheim Dieter Ackermann 02.02.2026, 06:00 Uhr

i Astrid Baumgärtner und Jürgen Theuer (2.von links), stehen an der Spitze des CDU-Ortsverbandes Langenlonsheim. Steffen Bähr (von links), Michael Ruby und Peter Schmitt gehören dem Vorstand an. Die übrigen Vorstandsmitglieder waren beim Fototermin verhindert. Dieter Ackermann

Astrid Baumgärtner ist die neue Chefin der Langenlonsheimer CDU. Sie tritt das Erbe von Erdogan Altiparmak an, ihr Stellvertreter wird Jürgen Theuer. CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder besucht die Gemeinde am Fastnachtsdienstag.

Mit der Neuwahl des Vorstandes, läutete der 40 Mitglieder zählende CDU-Ortsverband Langenlonsheim den Generationswechsel ein. Astrid Baumgärtner beerbte Erdogan Altiparmak, der den Ortsverband sechs Jahre lang führte. Stellvertretender Vorsitzender ist Jürgen Theuer.







