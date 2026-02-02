Astrid Baumgärtner ist die neue Chefin der Langenlonsheimer CDU. Sie tritt das Erbe von Erdogan Altiparmak an, ihr Stellvertreter wird Jürgen Theuer. CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder besucht die Gemeinde am Fastnachtsdienstag.
Mit der Neuwahl des Vorstandes, läutete der 40 Mitglieder zählende CDU-Ortsverband Langenlonsheim den Generationswechsel ein. Astrid Baumgärtner beerbte Erdogan Altiparmak, der den Ortsverband sechs Jahre lang führte. Stellvertretender Vorsitzender ist Jürgen Theuer.