Landtagswahl im Wahlkreis 17
CDU macht fast überall das Rennen – AfD legt klar zu
Die Direktkandidaten im Wahlkreis 17 (Bad Kreuznach) warben vielerorts um Wählerstimmen, etwa am Kreisverkehr Planiger Straße/Am
Die Direktkandidaten im Wahlkreis 17 (Bad Kreuznach) warben vielerorts um Wählerstimmen, etwa am Kreisverkehr Planiger Straße/Am Römerkastell
Markus Kilian

Bei der Wahl vor fünf Jahren war die Region rund um Bad Kreuznach noch in Händen der Sozialdemokraten. Jetzt hat sich das Blatt gedreht, die CDU hat die Oberhand. Erstmals setzt sich die AfD in zwei Bezirken durch. Eine Analyse.

Lesezeit 2 Minuten
Der Sieger der Landtagswahl im Wahlkreis 17 (Bad Kreuznach) ist die CDU. Sowohl in der Kurstadt als auch in den Verbandsgemeinden (VG) Langenlonsheim-Stromberg und Bad Kreuznach haben die Christdemokraten das Rennen gemacht mit insgesamt 31,3 Prozent der Landesstimmen – und damit 2,9 Prozentpunkte mehr als in der Wahl 2021, wo der Wahlkreis noch gänzlich rot eingefärbt war.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWK 17 – Bad Kreuznach

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