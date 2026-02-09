Nach Mitgliederversammlung CDU Kirn hat einen neuen Vorsitzenden Günter Weinsheimer 09.02.2026, 13:00 Uhr

i Der Vorstand des CDU-Stadtverbandes Kirn wurde für zwei Jahre gewählt. Um den neu gewählten Vorsitzenden Klaus Fischer (Bildmitte) positionierten sich von links: Manfred Kuhn, Dr. Peter Schwebel, Cornelia Dhonau-Wehner, Maria Ebertz, Klaus Ebertz, Vera Offizier. Günter Weinsheimer

Nach dreizehn Jahren als Vorsitzender wurde Claus Tressel von dem 60-jährigen Klaus Fischer abgelöst, den die Mitglieder einstimmig wählten. Auch weitere Vorstandwahlen standen an.

Die Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Kirn brachte auch eine Veränderung im Vorstand. Nach dreizehn Jahren als Vorsitzender wurde Claus Tressel von dem 60-jährigen Klaus Fischer abgelöst, der einstimmig gewählt wurde. Als Noch-Vorsitzender konnte Tressel am Donnerstagabend im Sitzungssaal der Stadt Kirn zwölf Wahlberechtigte begrüßen, aber auch die CDU-Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Katharina Gräff (beide bedankten sich mit ...







