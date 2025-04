Eine große Schar kleiner und großer Helfer hat in einer ersten Anpack-Aktion neue Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Rheingrafenstraße aufgestellt. Initiiert und finanziell gesponsert hatte der CDU-Ortsverband die Aktion.

Auf dem Spielplatz in der Rheingrafenstraße wurde am vergangenen Samstag fleißig gewerkelt. Rund 20 große und kleine freiwillige Helfer unterstützten die Initiative für eine Generalüberholung des Platzes, der zusammen mit dem Baugebiet in den 1960er Jahren angelegt wurde.

Platz soll wieder Anziehungspunkt werden

„Wir haben die Anregung von einigen Eltern aufgegriffen, die ihre Kinder im Kindergarten abholen“, erklärt Herbert Eckes, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes. Auf dem ältesten Hüffelsheimer Spielplatz gab es zuletzt nur noch zwei ältere Spielgeräte und keine Sitzgelegenheiten. So entstand die Idee, den Platz mit neuen Spielgeräten und Sitzgelegenheiten auszustatten. Dafür werden die Erlöse aus der Pizza-Aktion und dem Verkauf der Weihnachtsplätzchen verwendet, die der CDU-Ortsverband regelmäßig durchführt. Ein Zirkuswagen gehört zur neuen Ausstattung, der noch einen Anstrich bekommt und eine Schaukel sowie eine Sitzgarnitur für Kinder. Dafür haben die CDU-Mitglieder rund 4000 Euro aufgewendet. In einer ersten Anpackaktion wurden von den freiwilligen Helfern Schaukel und Zirkuswagen montiert sowie Hackschnitzel für den Fallschutz ausgebracht.

Im rückwärtigen Teil des Platzes ist eine Aufschüttung, die noch als Aktionsfläche gestaltet werden soll. An dem Einsatz beteiligten sich auch freiwillige Helfer aus der Bürgerschaft, Ratsmitglieder und Beigeordnete. Ortsbürgermeister Elmar Silbernagel konnte wegen einer Erkrankung nicht mitanpacken und freute sich umso mehr, dass die Initiative auf breite Unterstützung aus dem Dorf trifft. In der Rheingrafenstraße und dem angrenzenden Gebiet haben sich inzwischen auch einige junge Familien niedergelassen. „Deshalb ist es gut, wenn wir den Spielplatz hier wieder attraktiv gestalten, denn auf dieser Seite der Hauptstraße ist es der einzige Spielplatz“, unterstrich der Ortsbürgermeister. Die Gemeinde plant auch die Anschaffung weiterer Geräte für den Platz.