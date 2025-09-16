Überraschung für die Bad Sobernheimer Stadtpolitik: Der langjährige CDU-Kommunalpolitiker Axel Hill wirft hin. Der Architekt und Mann von Landrätin Bettina Dickes verlässt mit sofortiger Wirkung den Stadtrat und gibt auch seine Ausschussmandate auf.

Paukenschlag im Bad Sobernheimer Stadtrat: Der CDU-Fraktionsvorsitzende Axel Hill hat mit sofortiger Wirkung sein Mandat im Stadtrat und auch in den Ausschüssen niedergelegt. Hill war nach eigenen Angaben 16 Jahre im Rat aktiv. Er wolle lediglich sein Mandat im Stiftungsrat des Freilichtmuseums behalten, teilte der Architekt mit.

„Ich musste seit Jahren, insbesondere aber seit der Kommunalwahl erleben, dass von einigen Ratsmitgliedern eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der Bürger nicht erwünscht war. Stattdessen ging es nach meiner Wahrnehmung oftmals nur darum, Anträge und Anmerkungen anderer, insbesondere aber auch meiner eigenen Person zu diskreditieren“, schreibt er in seiner Rücktrittserklärung. Dies sei der Grund, sein Engagement im Stadtrat und den Ausschüssen zu beenden.

Am Wahlabend im Juni 2024 freute sich der frisch gekürte Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (Wählergruppe Ruegenberg) gemeinsam mit CDU-Unterstützer Axel Hill über seinen Wahlsieg.

Bei Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) bedankt er sich für die gute Zusammenarbeit „zwischen uns beiden“ und Ruegenbergs Engagement „im Sinne unserer Stadt“.

Ruegenberg verliert in Hill einen seiner engsten Unterstützer in der Stadtpolitik. Der CDU-Fraktionschef hatte ihn gemeinsam mit Parteifreunden vor der Kommunalwahl im Juni 2024 unterstützt und als „Team Ruegenberg“ in der Stichwahl den nötigen Rückenwind zum Wahlsieg verschafft. Zum Team Ruegenberg zählte damals auch seine Ehefrau, Landrätin Bettina Dickes – allerdings als Privatperson, wie sie betont hatte.

CDU-Stadtverbandschef Bernd Krisczik sagte dieser Zeitung, die Fraktion habe mit Hills Entscheidung nicht gerechnet. Allerdings sei der Umgangston bei Diskussionen im Rat oft schwierig, was nun jedes Ratsmitglied mit sich selbst ausmachen müsse. Er berichtete, dass die Fraktion Dominique Corazolla als neuen Fraktionssprecher gewählt hat.

Wer für Hill in den Rat nachrückt, ist laut Krisczik noch offen. Wer als Nachrücker auf der Liste stehe, müsse angesichts der überraschenden Entscheidung zunächst die Annahme des Mandats überdenken. Als nächster in der CDU-Liste steht Marco Arzt, gefolgt von Janine Bolland-Georg und dem FDP-Mitglied Ewald Plew, der in der Kommunalwahl auf der Unionsliste angetreten war. Eine Veränderung in der Zusammenarbeit mit Stadtchef Ruegenberg wird das Ausscheiden von Hill nicht haben, betonte Krisczik.

Stadtchef Ruegenberg selbst war bis Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Über Jahre war Axel Hill für die CDU in Sobernheims Kommunalpolitik aktiv. Als seine Frau Bettina Dickes im Herbst erneut zur Landrätin gewählt wurde, freute er sich mit ihr.

Die Sozialdemokraten hat die Entscheidung Hills überrascht, sagte der SPD-Fraktionschef Christian Keiper. „Das hat sich für mich nicht so abgezeichnet.“ Die SPD versucht sich aus seiner Sicht stets konstruktiv in die Ratsarbeit einzubringen, mit Anträgen, Anfragen und dem Ziel, Themen voranzubringen. Natürlich gebe es immer mal kontroverse Abstimmungen, aber „im Großen und Ganzen ist der Rat sich oft einig“ – und er sehe keinen großen Dissens zwischen den Fraktionen.

„Herr Hill hat diese Entscheidung für sich getroffen“, sagte Grünen-Fraktionssprecherin Christine Baumgartl-Simons und betonte: „Für die Grünen-Fraktion steht an erster Stelle, daten- und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.“ Es sei daher nachrangig, welche Fraktion Anträge in den Stadtrat einbringe. „Es geht darum, die Stadt bestmöglich voranzubringen und nicht um politische Eitelkeiten.“