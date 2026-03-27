Kreuznacher Stadtrat stimmt zu Casinogebäude: Erster Schritt zum Verkauf ist gemacht Harald Gebhardt 27.03.2026, 20:00 Uhr

i Was passiert mit dem Casinogebäude im Brückes 1? Diese Frage ist nach wie vor offen. Harald Gebhardt

Die Zukunft des unter Denkmalschutz stehenden Casinogebäudes ist ungewisser denn je. Klar ist nur: Es soll verkauft werden – wenn sich ein Investor mit passendem Konzept für das gesamte Areal am Stadthausknoten findet.

Nach dieser Entscheidung im Stadtrat ist klar: Stadtspitze, Stadtverwaltung und die Mehrheit im Rat haben das historische Casinogebäude nun endgültig abgeschrieben. Auch wenn mit der Mehrheit von 23 Stimmen von CDU, SPD und FDP (Partnerschaft für Bad Kreuznach) bei 16 Neinstimmen und einer Enthaltung nur ein Markterkundungsverfahren und nicht schon der Verkauf beschlossen wurde, wie Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) in der Sitzung gleich ...







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