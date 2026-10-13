Drogenanbau entdeckt Cannabisplantage durch Stromausfall aufgeflogen 13.10.2026, 14:17 Uhr

i Das Foto zeigt einen Teil der Cannabis-Plantage, die gefunden und sichergestellt wurde. Polizeipräsidium Westpfalz

Ein Stromausfall führte Ermittler in Kusel zu einem leerstehenden Haus, in dem eine großangelegte, offenbar professionell betriebene Cannabis-Aufzucht installiert war. Die Suche nach den Hintermännern läuft.

Die Polizei hat in einem leerstehenden Gebäude in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan eine große Cannabisplantage ausgehoben. Ein Stromausfall hatte die Beamten auf die Spur der Anlage gebracht. Der lokale Energieversorger hatte die Polizei verständigt, weil er bei der Suche nach der Ursache für den Stromausfall in einem Straßenverlauf auf manipulierte Stromkabel gestoßen war.







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