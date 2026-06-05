TH Bingen: Audimax eingeweiht
Campus hat ein neues Herzstück
Voluminös und in beruhigenden Grüntönen präsentiert sich der große Hörsaal mit rund 400 Plätzen und moderner Technik.
Voluminös und in beruhigenden Grüntönen präsentiert sich der große Hörsaal mit rund 400 Plätzen und moderner Technik.
Rainer Gräff

Nach langem Warten ist es endlich soweit: Die TH Bingen hat ihr neues Audimax – ein modernes Zentrum für Lehre, Lernen und Begegnung. Mit grünem Design, hochmoderner Technik und Platz für 400 Studierende setzt es Maßstäbe.

Lesezeit 3 Minuten
Was lange währt, wird endlich gut. Selten traf das Stichwort so zu wie beim neuen Herzstück für den Campus der Technischen Hochschule (TH) Bingen. Vertretungen der neuen Landesregierung mit gleich zwei Ministern – dem neuen Bauminister Sven Teube und Wissenschaftsminister Clemens Hoch –, des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), der TH und zahlreiche Gäste kamen zur feierlichen Einweihung des so lange ersehnten und geforderten ...

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