Neue Pläne im Kellenbachtal
Campingplatz Haumühle: Restaurant schließt, Café kommt
Benno Kallweit und Ute Larson gehen mit der Haumühle neue Wege: Das Restaurant schließt in seiner bisherigen Form, dafür entsteh
Benno Kallweit und Ute Larson gehen mit der Haumühle neue Wege: Das Restaurant schließt in seiner bisherigen Form, dafür entstehen ein Café und ein erweiterter Shop.
Sebastian Schmitt

Auf dem Campingplatz Haumühle im Kellenbachtal wird das Restaurant geschlossen: Das teilen die Betreiber Benno Kallweit und Ute Larson mit. Hintergrund ist die schwierige wirtschaftliche Lage in der Gastronomie. Stattdessen ist ein Café geplant.

Lesezeit 1 Minute
Auf dem Campingplatz Haumühle bei Simmertal endet eine Ära: Am 6. September öffnet das Restaurant zum letzten Mal in seiner bisherigen Form. Die Betreiber Benno Kallweit und Ute Larson begründen den schweren Schritt mit der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Lage der Gastronomie.
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