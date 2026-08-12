Auf dem Campingplatz Haumühle im Kellenbachtal wird das Restaurant geschlossen: Das teilen die Betreiber Benno Kallweit und Ute Larson mit. Hintergrund ist die schwierige wirtschaftliche Lage in der Gastronomie. Stattdessen ist ein Café geplant.
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Auf dem Campingplatz Haumühle bei Simmertal endet eine Ära: Am 6. September öffnet das Restaurant zum letzten Mal in seiner bisherigen Form. Die Betreiber Benno Kallweit und Ute Larson begründen den schweren Schritt mit der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Lage der Gastronomie.