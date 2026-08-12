Neue Pläne im Kellenbachtal Campingplatz Haumühle: Restaurant schließt, Café kommt Sebastian Schmitt 12.08.2026, 08:00 Uhr

i Benno Kallweit und Ute Larson gehen mit der Haumühle neue Wege: Das Restaurant schließt in seiner bisherigen Form, dafür entstehen ein Café und ein erweiterter Shop. Sebastian Schmitt

Auf dem Campingplatz Haumühle im Kellenbachtal wird das Restaurant geschlossen: Das teilen die Betreiber Benno Kallweit und Ute Larson mit. Hintergrund ist die schwierige wirtschaftliche Lage in der Gastronomie. Stattdessen ist ein Café geplant.

Auf dem Campingplatz Haumühle bei Simmertal endet eine Ära: Am 6. September öffnet das Restaurant zum letzten Mal in seiner bisherigen Form. Die Betreiber Benno Kallweit und Ute Larson begründen den schweren Schritt mit der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Lage der Gastronomie.







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