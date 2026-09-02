Über Zuschüsse aus dem I-Stock dürfen sich gleich drei Gemeinden rund um Meisenheim freuen: Staatssekretär Denis Alt hatte Förderbescheide für Callbach, Becherbach und Löllbach im Gepäck. Das Geld fließt unter anderem in den Straßenausbau.
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Geldregen für drei Gemeinden rund um Meisenheim: Staatssekretär Denis Alt überbrachte am Donnerstag Förderbescheide aus dem Investitionsstock (I-Stock) des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von insgesamt 402.000 Euro. Die Ortsgemeinde Callbach erhält eine Förderung in Höhe von 350.