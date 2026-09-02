Geldsegen für Gemeinden Callbach erhält 350.000 Euro für den Straßenausbau Roswitha Kexel 02.09.2026, 17:00 Uhr

i Staatssekretär Denis Alt (2. von rechts) übergab im Beisein von VG-Bürgermeister Uwe Engelmann (links) den Förderbescheid aus dem I-Stock des Landes an den Löllbacher Ortsbürgermeister Thomas Helfenstein (2. von links) und den Beigeordneten Jonathan Kolberg. Roswitha Kexel

Über Zuschüsse aus dem I-Stock dürfen sich gleich drei Gemeinden rund um Meisenheim freuen: Staatssekretär Denis Alt hatte Förderbescheide für Callbach, Becherbach und Löllbach im Gepäck. Das Geld fließt unter anderem in den Straßenausbau.

Geldregen für drei Gemeinden rund um Meisenheim: Staatssekretär Denis Alt überbrachte am Donnerstag Förderbescheide aus dem Investitionsstock (I-Stock) des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von insgesamt 402.000 Euro. Die Ortsgemeinde Callbach erhält eine Förderung in Höhe von 350.







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