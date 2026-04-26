Nach 120 Jahren
Café Wonsyld am Bad Kreuznacher Salinenplatz schließt

Eine Tradition endet: Das Café Wonsyld am Salinenplatz in Bad Kreuznach schließt. 

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Nach einer 120-jährigen Tradition schließt mit dem Café Wonsyld am Salinenplatz am Donnerstag, 30. April, ein weiteres der einst in der Stadt so beliebten, klassischen Cafés. In den letzten Jahrzehnten hatten bereits das Café Kullmann in der Mühlenstraße, die Cafés Schläger und Lehmkühler in der Kreuzstraße sowie das nach Wiener Kaffehaus-Tradition konzipierte Café Kiefer ihre Pforten geschlossen.

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