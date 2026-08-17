Pächter ist ein Bekannter Café „Scusi“ eröffnet im Diakonie-Krankenhaus Jens Fink 17.08.2026, 18:00 Uhr

i Über die Neueröffnung des Scusi freuen sich (von rechts) Ali Moazzami, Shokofeh Ghafouri, Karlheinz Ossig und Manuel Seidel sowie Dr. Christoph von Buch (links). Jens Fink

Mitten im Diakonie-Krankenhaus eröffnet das Café „Scusi“: Modernes Lounge-Ambiente und frische Genüsse sollen den Klinikalltag entschleunigen. Das Betreiberpaar bringt seine breite Erfahrung aus der Kreuzstadtküche mit.

Mit dem „Scusi“ gibt es im Erdgeschoss des Diakonie-Krankenhauses in der Bad Kreuznacher Ringstraße nun wieder einen ansprechenden gastronomischen Treffpunkt für Mitarbeiter, Patienten und ihre Angehörigen.Pächter Ali Moazzami möchte mit dem „Scusi“ „inmitten des Krankenhausalltags eine kleine Oase schaffen, wo sich bei frischen Speisen oder einer guten Tasse Kaffee Menschen begegnen und schöne Momente genießen können“.







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