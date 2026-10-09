Bad Kreuznacher Schwätzchen Café-Erinnerungen und ein böses Erwachen Harald Gebhardt 09.10.2026, 17:00 Uhr

i Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich. Markus Kilian

Von dem österreichischen Psychotherapeuten Alfred Adler (1870–1937) stammt dieses Zitat: „Die einzig normalen Menschen sind die, die man nicht besonders gut kennt.“ Man könnte das auch so kommentieren: „Schön, dass es auch die andere Sorte gibt.“

Teurer Wiesn-Besuch﻿ Wie etwa Frédéric Prinz von Anhalt. Der inzwischen 83-jährige Jetsetter, der in Los Angeles lebt, durch seine Heirat mit der 2016 verstorbenen Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor bekannt wurde, mit bürgerlichem Namen Hans-Robert Lichtenberg heißt und aus Wallhausen stammt, sorgte mal wieder für Schlagzeilen.







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