Bad Kreuznacher Schwätzchen
Café-Erinnerungen und ein böses Erwachen
Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich.
Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich.
Markus Kilian

Von dem österreichischen Psychotherapeuten Alfred Adler (1870–1937) stammt dieses Zitat: „Die einzig normalen Menschen sind die, die man nicht besonders gut kennt.“ Man könnte das auch so kommentieren: „Schön, dass es auch die andere Sorte gibt.“

Lesezeit 5 Minuten

Teurer Wiesn-Besuch﻿

Wie etwa Frédéric Prinz von Anhalt. Der inzwischen 83-jährige Jetsetter, der in Los Angeles lebt, durch seine Heirat mit der 2016 verstorbenen Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor bekannt wurde, mit bürgerlichem Namen Hans-Robert Lichtenberg heißt und aus Wallhausen stammt, sorgte mal wieder für Schlagzeilen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren